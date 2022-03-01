【抗疫物資】口罩業界：本地防疫產品及物資可自給自足　行業須保持正常營業

▲ (梁偉榮攝)

第五波疫情非常嚴峻，港府正準備全民檢測，並不排除會禁足。HKMPPE香港口罩及防疫設備協會於今(1日)表示，關心到抗疫期間的城市管理環節以及表列處所安排，並希望政府在制定任何控制社交距離措施期間，口罩商店必須繼續保持正常營業，讓市民輕易購買到口罩及防疫物資。

該會指，現時消毒液、防護衣、手套、眼罩及面罩等，本地供應直到今時大致上可以做到自給自足。口罩是對抗新冠病毒最重要一環之一，近期第五波疫情嚴峻，購買更高防護效能的口罩的市民與日俱增，故期望政府在制定任何控制社交距離措施期間，口罩商店必須繼續保持正常營業，讓市民輕易購買到口罩及防疫物資，並且能令剛剛萌芽的本地口罩工廠及商店，業務得以持續下去。

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責任編輯：洪芷晴