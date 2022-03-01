【疫情分析】３區確診個案較多　6名死者屬60歲以下

第五波疫情爆發，本港每日新增數以萬計的確診個案。衛生署衛生防護中心公布昨日工友32,597宗個案確診，過去24小時有117人離世，6名死者年齡在60歲以下。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，在已知地址的患者個案中，元朗、沙田、深水埗個案。

元朗 佔12.7%

沙田 佔11%

深水埗 佔8.6%

觀塘 佔8.5%

油尖旺 佔7.8%

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指死者介乎47歲至99歲，當中106位都是長者，，當中86人完全無接種疫苗，63人來自院舍，15人接種兩針，16人接種一針，即102人沒有打齊兩針。死者當中有6位屬於60歲以下的較年輕，當中2人有長期病患，3位送院時有明顯診斷，1人完全無長期病患。

57歲女性，殘障人士，有癌症，2月27日送瑪麗醫院，送院時發燒、肺炎，2月28日過身。

58歲男性，無長期病，2月27日送伊利沙伯醫院急症室，當時有肺炎、積水。2月28日過身。無打針紀錄。該名男子出現不適10天，比較遲入院。

47歲女性，免疫系統有問題。送天水圍急症室時發燒、心肌梗塞，送屯門醫院。2月28日過身。

52歲男性，因糖尿病併發症2月25日送東區醫院深切治療，2月28日過身。

57歲男性，有腎病，27日因為氣促送去天水圍急症室轉送屯門醫院隔離病房，昨日過身。

57歲女性，有癌症，因為氣促2月26日送威爾斯親王醫院，診斷肺動脈栓塞，2月28日過身。

另外，現時有57人危殆，當中41位無接種疫苗；88人嚴重，當中64人無接種疫苗。

歐家榮指出，1276個樣本分析，只有一宗是delta病毒，1087個樣本懷疑omicron。91個樣本仍然等待化驗，95個樣本病毒量不足。

他說今日確診數字暫時沒有進一步上升，前幾日用快速測試陽性都可視為確診者，相信當中很多市民沒有再做核酸檢測，所以確診數字沒有反映到狀況。如果累積一個禮拜每日3萬，短短一周都可累積到20萬。另外，核酸檢測的數字有回落，證明有市民用快速測試確診陽性，希望盡快有平台給市民登記，掌握更準確的數字。

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