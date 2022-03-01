【死亡個案】再多117名染疫者離世　58歲健康男子染疫入院一日後不治

▲ 管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，今（1日）新增32,597宗確診。醫管局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會時表示，過去24小時再多57名病人情況危殆；88人情況嚴重；另有117人離世，涉及68男49女，年齡是47歲至99歲，有63人居院舍，106人是長者，86位沒有接種疫苗，15位打兩針，16位打一針。

較年輕死者詳情：

59歲女病人，為殘障人士，原本患有癌症，2月27去瑪麗醫院急診室求醫，當時情況差，因有發燒和肺炎入院，昨早去世。

58歲男性，本身沒有長期病患，身體不適10天後才求醫，27日下午到伊利沙伯醫院急診室求醫，入院時有肺炎及肺積水，昨早去世，沒有打疫苗。

47歲女性，有免疫系統疾病，26日因發燒到天水圍醫院急診室求醫，診斷後發現有心肌梗塞，轉送屯門急診室入院，昨早去世。

52歲男性，本身有糖尿病，25日因為糖尿病併發症到東區醫院急診室求醫，要進深切治療部，到昨早離世。

57歲男性，原有腎病，27日因氣促到天水圍醫院急診室求醫，其後轉送屯門隔離病房，昨早去世

57歲女性，原患癌症，26號晚因氣促到威爾斯急症求醫，診斷為有肺動脈栓塞，入院後昨天去世。

年輕的死者中，2位長期病患，3位由其他明顯診斷，1位沒有長期病患。

由於數據滯後，當局公布，2月23至27日再有55名病人離世，涉及40男15女，年齡介乎57歲至105歲，其中最年輕的57歲女士，原本曾中風及患心臟病，在老人院暈倒後送東區醫院急診室，當時有發燒，送急診室搶救後不治。

第五波疫情至今，有808名病人在公立醫院離世，疫情至今共有1013名新冠病人在公立醫院離世。過去一日再多569病人已出院，隔離病床使用率是89.1%。

政府也分析了其中527宗死亡個案，佔所有染疫個案的0.29%，當中絕大部分為長者，80歲以上長者佔63.5%，70至79歲長者則佔18.79%。所分析的個案中，428人沒有接種疫苗，死亡率達1.3%，而完成兩針疫苗接種的整體死亡率則是0.04%。至於80歲以上的長者，打齊兩針的死亡率為0.91%，未打針則為7.18%，只打了一針死亡率也達5.78%

李立業表示，現時共有6124名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾570名病人在社區隔離設施隔離。

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記者：黃小冰