【第五波疫情】梁萬年：感受到香港疫情嚴峻複雜　與港府會議未談及全民檢測

▲ 陳肇始等與內地專家團開會。（政府新聞處圖片）

港府有關部門及香港專家今日與第三批內地專家進行座談。國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年會後提到，今日討論的重要命題，包括如何整合公共衞生、防控及臨床救治信息，進行進一步的研判，但未有談及全民檢測，他形容，香港疫情嚴峻，衞生及醫療系統均面對嚴峻考驗，但仍對香港有信心。

梁萬年表示，今日就港府抗疫的組織架構體系，衞生防控公共衞生措施、社會干預措施、臨床救治措施進行較深入了解，亦就當前疫情的走向，以及疫情難點，進行了討論。他說，感受到香港的疫情還是比較嚴峻、複雜的，衛生系統、醫療救治系統均面對嚴峻考驗。又指如何把有關信息進行有效的整合，做好分析，也是今天討論的重要命題，包括如何把公共衞生、防控及臨床救治信息，整合起來進行進一步的研判，讓各種防控體系更加協同，高效配合。

食衞局局長陳肇始感謝梁萬年率專家團訪港，強調會以專家團提出的初步建議為基礎，在未來數天繼續探討控制第五波疫情的策略和措施。又透露，專家討論了一些建設性的意見，例如如何進一步加強社交距離措施，以及更好利用醫療資源。

專家團在未來數日會與本港公共衞生系統專家討論防控措施，分析數據，以進一步了解香港在抗疫工作上的實際情況，作出更深入的疫情研判和指導。

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記者：林曉君