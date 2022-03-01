【外賣下午茶】沖繩縣與法式糕點品牌Jouer外賣下午茶　歎沖繩青檸芝士撻＋海鹽馬卡龍＋紫薯黑糖蛋糕【內附連結】

▲ 沖繩縣與法式糕點品牌 Jouer合作 「沖繩海岸下午茶」。(餐廳提供)

位於日本最南端的沖繩縣，四面被海洋包圍由超過160座島嶼組成，終年氣候溫暖，獨特土壤環境孕育出不少著名產物，是次與法式糕點品牌 Jouer合作，於即日至3月21日期間，以沖繩食材炮製精緻美點。

沖繩特有產物豐富，如可以抗氧化、促進血液循環青檸、營養價值高的紫薯、無污染的海鹽、濃郁的黑糖等，由Jouer創辦人Anne Cheung以這些特產炮製「沖繩海岸下午茶」($380/2人用)，包括紫薯黑糖蛋糕、沖繩青檸芝士撻、沖繩海鹽馬卡龍及沖繩青檸馬卡龍 (每款各3件)，配上等香氣撲鼻的Jouer手沖咖啡，無論賣相以及味道，都令人陶醉，為打卡必選。下午茶的各項精美蛋糕、馬卡龍以及沖繩青檸海鹽蛋糕，均可以單品購買，品嘗不同味道和特色。

▲ 紫薯黑糖蛋糕$168。(餐廳提供)

獨立單品糕點如下：

1.紫薯黑糖蛋糕$168

Jouer以黑糖製造蛋糕，中間配紫薯及馬斯卡彭芝士製成忌廉，幼滑口味中充滿了紫薯蓉香氣，沖繩紫薯與黑糖兩者絕配，天然紫薯獨特顏色，呈現眼前。

2.沖繩青檸芝士撻$192 (最少 4件)

以沖繩青檸與馬斯卡彭芝士製成餡料，再加芝士蛋糕製成撻，蛋糕面層配上沖繩青檸，與黑糖互相配搭，入口有清新香氣，亦有兩種芝士混合口味，令人回味無窮。

▲ 沖繩海鹽馬卡龍$100 (6件)。(餐廳提供)

3.沖繩海鹽馬卡龍$100 (6件) *

皇牌馬卡龍呈現食材至佳口味為重點，馬卡龍中有沖繩鹽口味，以浪漫的藍色呈現，非常夢幻感覺的法國甜品。

4.沖繩青檸馬卡龍$100 (6件) *

沖繩青檸馬卡龍以青檸汁製成，青翠的綠色馬卡龍，中間加入奶油忌廉，令人不捨得入口。

5.沖繩青檸海鹽蛋糕$168

以Jouer多層蛋糕特色，首先以檸檬茶製成蛋糕，每層蛋糕都會以不同味道來增加層次感。以沖繩青檸製成忌廉配上黑糖啫喱，中間以沖繩海鹽製成忌廉，用3種不同沖繩食材製成，蛋糕面層配上沖繩青檸與黑糖互相配搭，提升兩者味道。

Jouer Atelier

地址：灣仔秀華坊1號地下

電話：2528 657

Jouer Boutique (外賣)

地址：銅鑼灣利園2期LG23店舖

電話；3489 3903

可按連結預訂、單品或外賣 1日前預訂，而有*品則需2日前預訂

記者：郭秀芳