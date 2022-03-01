【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底

▲ 港大醫學院指，今波疫情預計在未來一周達到頂峰。

港大醫學院公布的第五波疫情發展模擬模型，最新推算指，截至昨日(28日)估計第五波疫情中，累計新冠病毒感染人數為170萬，並建議全民檢測開始的時間應該延後至4月中或4月底，以確保有最大效益。

港大醫學院指，今波疫情預計在未來一周達到頂峰，估計屆時每天新增感染人數為182,738人，置信區間為36,794至263,300。每天新增報告病例數為35,121，置信區間為9,985至46,091。如果短期內醫療系統龐大壓力得不到舒緩，安老院舍長者的疫苗接種率不能快速提高，新型口服抗病毒藥無法馬上廣泛應用，死亡人數預計將在3月中旬達到頂峰，估計屆時每天新增死亡人數為156，疫情持續到4月底時，累計的死亡人數將達4,645。

▲ 港大推算第五波疫情最多286萬人感染，未來一周達頂峰每日逾18萬人感染。(梁偉榮攝)

港大醫學院又警告，在4月前如因為抗疫疲勞或者其他社會經濟的考慮而放鬆公共衛生和社交距離措施，疫情將會再度拾級而上，在4月底前如病毒不能完全在社區清除，社交距離措施需要維持一定程度，至少需要減低日常社交接觸水平35%，不然感染數字將會攀升，但是以目前的情況看來，現有的措施可以減低接觸水平約70%。

因此，如果與動態清零的政策保持一致而需要推行全民檢測，開始的時間應該延後至4月中或4月底。屆時人群中的感染人數應該處於非常低的水平，可以最大化全民檢測帶來的效益，截斷社區中的病毒傳播鏈，達到真正的清零。在感染數字居高不下時，太早推行全民檢測可能適得其反，合適的隔離和治療設施不足。在香港特殊的社會環境下，反而會影響大眾的接受和配合。

最新熱門影片：

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒