【抗疫神曲】香港牙醫製作熱爆抗疫歌曲　網民推派台：清明都未清零

▲ 香港牙醫製作熱爆抗疫神曲，網民推派台：清明都未清零。（Facebook專頁：香港的數位牙醫）

本港疫情急劇惡化，昨（28日）錄34,466宗確診再創單日新高，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮對近日疫情非常憂慮，料短時間內確診個案升勢持續。有Facebook專頁就發布了一首有關第五波疫情的歌曲，內容描寫了在疫情下市民近日遭遇的情況，有網民就大讚歌曲洗腦，內容道出了不少香港人的心聲。

Facebook專頁「香港的數位牙醫」發布了一首有關第五波疫情的歌曲，歌詞描寫了香港人在第五波疫情蔓延兩個月下的生活，歌詞內提及到市民在疫情遭遇的情況，包括大廈被圍封；擔心自己染疫想去取個深喉唾液樣本樽，又被告知早已派光；到社區檢測中心排隊又要排上多個小時；就連近日有市民搶購的「連花清瘟膠囊」亦被香港的數位牙醫寫在歌內。

有網民就大讚歌曲用字「好正」，道出了不少香港人的心聲，更有人留言認為版主是被牙醫耽誤歌手，笑指副歌「清明都未清零」十分洗腦。

網民留言：

可以派台！被牙醫耽誤的歌手

忍唔住loop左幾次

清明都未清、清明都未清、清明都未清零，好洗腦

香港的數位牙醫 《清0 》部分歌詞：

清明都未清 清明都未清 清明都未清零 清完呀又清 清完呀又清 動態我哋要training 清明都未清 清明都未清 清明都未清零 咦 呢位清 你嘅荷包清咗零未呀 今朝 早起身 喉嚨有少少痕 諗住返工落去發現 條街都冇乜人 咳咗兩聲 咳 邊有咁易確診 我嘅訴求就係返工我係真香港人 診所本身廿個症 十五個失蹤 三個住緊嘅大廈 畀人圍封 一個patient話佢有密切接觸嘅公公 剩低一個拆線 今日窮到褲穿窿 清明都未清 清明都未清 清明都未清零 清完呀又清 清完呀又清 清清下多咗個零 清明都未清 清明都未清 清明都未清零 咦 呢位清 你嘅patient清咗零未呀 想去做個快速測試究竟邊度有得買

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：TOPick港聞組