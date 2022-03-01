民主思路新增4名理事　湯家驊：深信星星之火可以燎原

▲ 陳進雄（左一）、朱柏陵（左二）、黃頴灝（右二）和麥慶歡（右一），今日成為民主思路理事，任期為兩年。（民主思路Facebook）

民主思路今日宣布，新增4名理事會成員，分別是曾參選立法會的黃頴灝、陳進雄，選委會法律界的麥慶歡，以及大律師朱柏陵，任期為兩年。

經歷2019年的「跳船潮」，民主思路今日擴充理事會，由原本7人增加至11人。湯家驊表示，雖然經歷2019年多名核心成員宣布離開，但他強調，民主思路的理念清晰且堅定，在成員及理事人數皆翻倍下，深信星星之火總可以燎原，發展仍會昂首向前。

陳進雄先生為醫療器材公司董事，對國際醫療監管標準及本港醫療問題有深入了解，曾於去年參與立法會直選。

黃頴灝先生是香港廢塑料協會常務會長兼環保進城創辦人，去年更被任命為可持續發展委員會委員，在環保議題上具豐富經驗，並於去年參與立法會直選。

朱柏陵大律師主要處理一般民事、家事、土地及商業訴訟，在成為大律師前是一名事務律師，對法律專業運作非常熟悉，亦常透過不同法律專業團體服務社會。

麥慶歡大律師擅長處理不同範疇的民事案件及擁有豐富的仲裁案件經驗，並於去年在第二界別選委會中勝出，成為專業界選委。

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