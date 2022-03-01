每日過三萬確診 藥劑師：提升NAD+預防染疫、減低病毒複製力 助輕症患者縮短康復時間！

變種病毒傳播力驚人，香港極速爆發第五波，確診數字每日俱增，連續幾日過萬確診似乎仍未有回落趨勢，令唔少人憂心忡忡，擔心下一個係自己之餘，更會累及家中免疫力較弱嘅小朋友及老人家。屈臣氏註冊藥劑師Vincent Lo就建議大家可以由增強免疫力着手，而關鍵之一就係提升NAD+水平去幫助修復細胞DNA、減低病毒複製力，對不幸染疫患者更有效縮短康復時間，短時間將自身免疫力全面upgrade！即使任何病毒來襲，都唔會徬徨無助！



推動37萬億細胞運作--NAD+



註冊藥劑師Vincent指出，NAD+係主宰每個人免疫力嘅關鍵之一，亦係產生細胞能量嘅重要因子，可以話係推動身體37萬億個細胞正常運作不可或缺嘅元素。不過當年齡增長、缺乏休息或病毒入侵時，NAD+水平會不斷下降，導致疲倦、身體機能衰退、疾病等等。

提升NAD+水平 修復及平衡免疫系統



當病毒入侵時，被感染的細胞會不斷消耗NAD+進行抵禦，更有研究顯示，感染其中一種冠狀病毒後，細胞中的 NAD+水平下降達 80%^! 因為NAD+具有修復DNA及減低病毒喺細胞中嘅複製力，所以當NAD+水平不足，同時代表着對抗病毒嘅免疫能力下降或失衡，嚴重可令人體產生過度免疫反應，使部份疫症患者出現可致命症狀！



服用含NIAGEN®（煙酰胺核苷Nicotinamide Riboside，NR）代謝激活劑配合標準治療 縮短新冠患者3.5天康復時間



學術期刊「Journal of Biological Chemistry」指出，當增加NAD+水平後，則有效修復細胞DNA的炎症損傷、支持細胞存活、提升保護性酵素PARP的活性並減低病毒複製能力；而國際期刊「Advanced Science」更發表喺土耳其教學研究醫院進行嘅研究，指出每日服用兩次含NIAGEN®（煙酰胺核苷Nicotinamide Riboside，NR）嘅代謝激活劑組合配合標準治療，對輕至中度疫症患者有顯著改善代謝功能及肝臟健康和炎症指標，同時縮短3.5天康復時間，有助舒緩患者身體壓力。當中首席研究員、瑞典皇家理工學院及倫敦國王學院教授 Adil Mardinoglu 博士指出：「這次實驗的營養補充組合，顯著促進新冠患者康復，改善患者的肝臟健康和炎症指標。線粒體功能失調被發現與新冠肺炎惡化有關，因此這種營養補充有助緩解患者身體所承受的壓力。」



NAD+可從日常補充 每日服用TRU NIAGEN®7天見效

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^由愛荷華大學、俄勒岡健康與科學大學和堪薩斯大學的研究人員透過細胞模型發現

*資料來源：CONZE. ET AL., 2019

(資料由客戶提供)