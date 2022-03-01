  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】新增32,597宗確診　第五波累計22.5萬宗【不斷更新】

社會 16:32 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政府交代最新疫情。

本港新冠疫情嚴峻，蔓延近2個月的第5波疫情累計確診個案已破20萬宗。政府今日召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。TOPick緊貼疫情，不斷更新。

【16:41】

衞生署指快速測試陽性市民沒有再做核酸檢測，現在數字未反映確實個案，一周內會累積個案逾20萬，署方會密切關注情況，又指核酸檢測人數有回落，正積極籌備網上系統讓快速檢測陽性的患者登記。

【16:40】

歐家榮稱，殮房使用量已達上限，家人家居檢疫未可認領遺體，警方會協助聯絡衞生署，並在外面處理，加快認領遺體，詳情即看【下一頁】

【16:38】

醫管局指，北大嶼山醫院明日凌晨起將160病床改為接收患者 ，急症室會維持運作，詳情即看【下一頁】

【16:34】

再多117名染疫者離世，年齡介乎47至99歲，86位沒有接種疫苗，另外55名離世，詳情即看【下一頁】。6宗較年輕的死者，涉及2名有長期病患，3名有明顯病徵，1名沒有長期病患，包括59歲殘障癌症女病人、58歲男入院時有嚴重肺炎及肺積水等。

【16:30】

歐家榮指，新增32,597宗確診，第五波累計22.5萬宗，元朗沙田深水埗成重災區，最多確診者的元朗區佔當局已知確診者地址的12.7%，其次沙田區佔11%，所有區分都有出現個案。

今日再多34宗院舍出現確診個案，25宗屬安老院舍，其餘涉及殘疾院舍，受影響院友249名，30名員工；累計615間院舍爆疫，涉及3,150名院友及900名員工。

港大最新推算預料，未來一周達頂峰每日逾18萬人感染，全民檢測應延後至4月中或4月底，詳情即看【下一頁】

最新熱門影片：【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症　醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

 

記者：陳麗娜

相關文章

【抗疫物資】口罩業界：本地防疫產品及物資可自給自足　行業須保持正常營業
今日 14:38
【抗疫物資】口罩業界：本地防疫產品及物資可自給自足　行業須保持正常營業
【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底
今日 15:23
【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底
【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
今日 15:16
【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者

你可能感興趣

【抗疫物資】口罩業界：本地防疫產品及物資可自給自足　行業須保持正常營業
今日 14:38
【抗疫物資】口罩業界：本地防疫產品及物資可自給自足　行業須保持正常營業
【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底
今日 15:23
【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底
【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
今日 15:16
【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
醫生 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
今日 12:58
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品