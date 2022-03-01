【第五波疫情】新增32,597宗確診　第五波累計22.5萬宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。

本港新冠疫情嚴峻，蔓延近2個月的第5波疫情累計確診個案已破20萬宗。政府今日召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。TOPick緊貼疫情，不斷更新。

【16:41】

衞生署指快速測試陽性市民沒有再做核酸檢測，現在數字未反映確實個案，一周內會累積個案逾20萬，署方會密切關注情況，又指核酸檢測人數有回落，正積極籌備網上系統讓快速檢測陽性的患者登記。

【16:40】

歐家榮稱，殮房使用量已達上限，家人家居檢疫未可認領遺體，警方會協助聯絡衞生署，並在外面處理，加快認領遺體，詳情即看【下一頁】。

【16:38】

醫管局指，北大嶼山醫院明日凌晨起將160病床改為接收患者 ，急症室會維持運作，詳情即看【下一頁】。

【16:34】

再多117名染疫者離世，年齡介乎47至99歲，86位沒有接種疫苗，另外55名離世，詳情即看【下一頁】。6宗較年輕的死者，涉及2名有長期病患，3名有明顯病徵，1名沒有長期病患，包括59歲殘障癌症女病人、58歲男入院時有嚴重肺炎及肺積水等。

【16:30】

歐家榮指，新增32,597宗確診，第五波累計22.5萬宗，元朗沙田深水埗成重災區，最多確診者的元朗區佔當局已知確診者地址的12.7%，其次沙田區佔11%，所有區分都有出現個案。

今日再多34宗院舍出現確診個案，25宗屬安老院舍，其餘涉及殘疾院舍，受影響院友249名，30名員工；累計615間院舍爆疫，涉及3,150名院友及900名員工。

港大最新推算預料，未來一周達頂峰每日逾18萬人感染，全民檢測應延後至4月中或4月底，詳情即看【下一頁】。

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記者：陳麗娜