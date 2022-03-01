【防疫藥物】兒童孕婦發燒喉嚨痛急救藥一覽　藥劑師學會拆解舒緩輕症藥物禁忌

▲ 藥劑師學會拆解舒緩輕症藥物禁忌。

本港疫情持續，防疫藥物成為熱門搶手貨，幾乎家家戶戶也會配備藥物，以防不時之需。但對於孕婦、6至18歲的兒童及青少年、授乳媽媽來說，並非每種藥物均適用，若不慎服用部分藥物或可致嚴重後果。香港醫院藥劑師學會公布的《常用於舒緩新冠肺炎輕微症狀的藥物》，就上述人士提出用藥指引須知，在選購藥物前不妨留意一下。

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1.發燒

針對發燒徵狀，撲熱息痛(Paracetamol / Acetaminophen)適用於兒童及青少年、授乳媽媽及孕婦。而布洛芬或會影響胎兒的心肺功能。至於阿士匹靈(Aspirin)或會令兒童及青少年引起雷爾氏綜合症、或影響胎兒在子宮內發育、或增加孕婦出血風險，不適宜用於上述人士。

2.喉嚨痛

地喹氯銨(Dequalinium chloride)對10歲或以上兒童適用；而對於孕婦及授乳媽媽則沒有安全數據，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

3.痰咳

溴己新(Bromhexine)適用於兒童及青少年；但會穿過胎盤，藥廠不建議懷孕婦女使用（尤其妊娠第一期）；而溴己新亦會分泌於母乳中，沒有數據顯示藥物對哺乳中嬰兒是否有影響，但藥廠不建議使用。

氨溴索(Ambroxol) 同樣適用於兒童及青少年；懷孕婦女避免使用（尤其妊娠第一期）；數據顯示，氨溴索於懷孕第二十八週後的孕婦使用不會對胎兒造成負面影響，使用前請先諮詢醫生或藥劑師；而氨溴索會分泌於母乳中，沒有數據顯示物對哺乳中嬰兒的影響，但藥廠不建議使用。

癒創甘油醚(Guaifenesin)適用於兒童及青少年、懷孕婦女；對授乳媽媽沒有充足的安全數據，但對兩個月以上的嬰兒造成負面影響的機會不大。使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

至於乙酰半胱氨酸(Acetylcysteine)同樣適用於兒童及青少年、懷孕婦女；但對授乳媽媽而言沒有充足的安全數據，使用前請先諮詢醫生或藥劑師。

4.乾咳

福爾可定(Pholcodine)適用於兒童及青少年；對孕婦來說沒有充足的安全數據，使用前請諮詢醫生或藥劑師；而福爾可定會分泌於母乳中，授乳媽媽須平衡療效和風險，使用前請諮詢醫生或藥劑師。

右美沙芬(Dextromethorphan)適用於兒童及青少年；部分研究建議右美沙芬只適用於部分有需要孕婦，且應避免使用含酒精配方，孕婦使用前請諮詢醫生或藥劑師；對授乳媽媽而言，未知右美沙芬會否分泌於母乳中，且哺乳時應避免使用含酒精配方，使用前請諮詢醫生或藥劑師。

5.流鼻水

氯苯那敏(Chlorpheniramine)、氯雷他定(Loratadine)、西替利嗪(Cetirizine)全都適用於孕婦、6至18歲的兒童及青少年，以及授乳媽媽。

6.鼻塞

羥甲唑啉(Oxymetazoline)適用於兒童及青少年；數據顯示，在妊娠第一期中，長期使用或使用高劑量羥甲唑啉或會對胎兒構成負面影響，孕婦使用前請諮詢醫生或藥劑師；而對於授乳媽媽，羥甲唑啉沒有充足的安全數據，未知噴鼻式羥甲唑啉會否被吸收至血液中，使用前請諮詢醫生或藥劑師。

賽洛唑啉 (Xylometazoline)同樣適用於兒童及青少年；對孕婦來說沒有安全數據，藥廠不建議使用；沒有數據顯示賽洛唑啉會否分泌於母乳中，授乳媽媽使用前請諮詢醫生或藥劑師。

7.腸絞痛

丁基東莨菪鹼(Hyoscine Butylbromide)適用於兒童及青少年；惟可以穿過胎盤，或會影響胎兒的心跳，孕婦不建議使用；長期使用或會減低母乳分泌，授乳媽媽使用前請諮詢醫生或藥劑師。

8.噁心 / 嘔吐

桂利嗪(Cinnarizine)適用於兒童及青少年；對於孕婦及授乳媽媽來說沒有安全數據，藥廠不建議使用。

9.胃氣脹

西甲矽油 (Simethicone)適用於孕婦、6至18歲的兒童及青少年、以及授乳媽媽。

10.胃部不適

法莫替丁(Famotidine)、嘉胃斯康(Gavisconb) (海藻酸鈉 / 碳酸氫鈉 / 碳酸鈣)全適用於孕婦、6至18歲的兒童及青少年、以及授乳媽媽。惟孕婦如使用高劑量混合抗酸劑(Triact / Mylanta / Gastrogel)(氫氧化鋁 / 氫氧化鎂 / 西甲矽油)或會有影響，使用前請諮詢醫生或藥劑師。

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責任編輯：陳昊淋