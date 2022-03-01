【飛虎3壯志英雄】年輕版飛虎五兄弟平均27歲　黃庭鋒郭子豪周嘉洛吳偉豪丁子朗上位

TVB劇《飛虎3 壯志英雄》內，「飛虎五兄弟」可說是劇情主軸之一，不少劇情均圍繞許俊飛（苗僑偉飾）、范少鋒（陳豪飾）、張偉樺（張兆輝飾）、展博文（馬德鐘飾）及高忠成（丁子朗飾年輕版）發展。

【飛虎3壯志英雄】60歲苗僑偉寶刀未老展身手 三哥激戰劉家良徒孫何慈茵

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年輕版飛虎

原本為好兄弟的五人，因高忠成在15年前一次行動中殉職，展博文覺得許俊飛間接累死高忠成，兩人自此反目不相往來；直到范少鋒被火箭炮炸死英勇殉職後，餘下的「三虎」才再度合體，最終成功放下昔日恩怨情仇、並共同阻止化武病毒在香港蔓延。

苗僑偉、陳豪、張兆輝、馬德鐘，四大型男均是好戲之人，而分別飾演四人年輕版的黃庭鋒、郭子豪、周嘉洛、吳偉豪，以及角色英年早逝的丁子朗（飾高忠成）表現同樣亮眼。

▲ 年輕版飛虎五兄弟都好有型。（上排左起郭子豪、黃庭鋒、周嘉洛；下排左起吳偉豪、丁子朗）

周嘉洛成功入屋

其實五位小鮮肉皆為上位小生，現年26歲的周嘉洛憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「金城安」一角成功入屋，並憑該角於2019年《萬千星輝頒獎典禮》中奪最佳男配角。

直到去年、當時25歲的周嘉洛正式升呢做男一主演《痞子殿下》，之後緊接再於劇集《四十二章經》中擔任第二男主角，該劇煞科後又隨即於新劇《回歸》擔任重要角色，受重視程度可見一斑。

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丁子朗劇接劇

同樣年紀輕輕便升呢男一、還有現年24歲的丁子朗，勇奪2016年香港先生亞軍的他，轉眼已在TVB奮鬥接近6年，更曾四度獲提名《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步男藝員」，直至今年打破「齋提名」宿命與羅天宇齊齊獲獎。

除獲得「男飛躍」，丁子朗首個處男擔正劇集《青春不要臉》亦於今年播出，飾演齊輕舟的他演出備受好評，除被指進步不少，劇中與戴祖儀的感情線亦為人津津樂道。與周嘉洛一樣，丁子朗手頭上也有3部作品尚未推出，包括《金宵大廈2》、《法證先鋒V》及《法言人》。

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黃庭鋒人氣攀升

現年33 歲的黃庭鋒，2016年憑主持《體育世界》入行。由於外表陽光、笑容燦爛，其人氣一直攀升。繼之前在《把關者們》飾演的消防員角色殉職令網民大呼傷心兼獲讚好戲外。

庭鋒早前出發到北京為冬奧擔任外景主持，亦因高水準的專業表現獲得好評，尤其當他因不敵-30度低溫加高山反應暈倒送院後，仍不忘在清醒後在社交平台報平安並表示「會堅持到最後」，令網民大為動容。

主持出身的庭鋒，近年劇集演出亦愈接愈多，手頭上未推出作品共有四部，包括《超能使者》、《雙生陌生人》、《法證先鋒V》及《OPM》，其中《OPM》更是其首度升呢男一的作品。

黃庭鋒更在IG上載與苗僑偉（三哥）合照，並留言：「入行之後都做咗唔少年輕版嘅角色，揣摩同模仿一個前輩嘅性格同特徵係好有趣嘅一件事。但要做到三哥嘅獨特眼神同神情，可以話係人生好大嘅難題，感謝你再次提醒我『每個人都係獨一無二』的。」

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郭子豪百足咁多爪

另外，以健美馳名的31歲郭子豪，早前在台慶劇《十月初五的月光》中憑金勝一角獲讚演技有進步，其手頭上未推出作品則有《金宵大廈2》、《超能使者》及《隱形戰隊》。

除了演藝方面，郭子豪早前又孖着好友何廣沛及方紹聰投資6位數字搞製作公司，並開設Youtube頻道吸Like，可謂百足咁多爪。

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吳偉豪潛力不容忽視

至於現年23歲的吳偉豪為5人中最年輕，早前憑《愛．回家之開心速遞》「朱凌凌」一角成功入屋。

最近除夥拍好兄弟周嘉洛拍攝《回歸》外，手頭上未推出作品還有《有種好男人》，潛力亦是不容忽視。

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