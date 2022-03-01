【食品供應】昨內地供港蔬菜量為平日近9成　冰鮮豬肉貨量約為平日1.4倍

▲ 政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應大致回復平日水平。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，不少市民因擔心「封城」紛紛搶購物資「囤糧」。政府發言人今日（1日）交代最新內地供港鮮活食品情況，其中昨日蔬菜供應量為去年平均每日數量近9成；冰鮮豬肉貨量約為平日內地供應量的1.4倍。

政府表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應大致回復平日水平，截至午夜，由內地經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約為2,100公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量近9成，經由各批發市場推出的內地供港蔬菜約為754公噸，整體蔬菜供應穩定，蔬菜批發價亦繼續回落。

至於豬肉方面，上水屠房繼續關閉，荃灣已重開及提供有限度服務；由內地進口的冰鮮豬肉貨量持續高於平日水平，約為平日供應量的1.4倍；冰鮮家禽貨量維持在平日供應量7成左右，雞蛋供應穩定充裕，過去一星期平均每日供應共400萬隻。

食米方面，按政府要求，現時食米貯存商要儲備足夠市民15天的食用量存貨，業界一般會再儲存多一倍存貨，足夠本港市民1個月食用；可以儲存的食品方面，如冷藏肉供應商一般備存約3個月的庫存。

▲ 鮮肉及蔬菜被市民搶購一空。（陳靜儀攝）

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責任編輯：黃悅晴