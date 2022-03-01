【正能量】深水埗明哥獲新世界及PandaMed捐贈檢測包　疫下堅持向街坊派飯及抗疫物資

▲ 深水埗明哥獲新世界及PandaMed捐贈檢測包。

新冠疫情嚴峻，確診數字連日破萬宗，不少市民都購入快速檢測套裝以備不時之需。ARISTA的總批發商PandaMed今日（1日）向人稱「深水埗明哥」的陳灼明所創立社企「北河同行」捐贈1,000套快速檢測套裝，價值約10萬元。而新世界亦捐出200抗疫檢測包，內有快速檢測套裝及5個ASTM Level 3口罩，由北河同行於派發免費飯時一同贈予長者。

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陳灼明（明哥）表示，其門店雖受第五波疫情影響而暫時停業，但仍會堅持向街坊派飯。他指出，因不少社福機構飯堂都於疫情下關閉，他有必要補上漏洞援助基層市民。而他收到各機構所捐助的抗疫物資，如口罩、快速檢測套裝後，亦於派飯時一同贈予街坊，並細心講解使用方法。

街坊梁先生表示，市面上檢測包價錢至少約40至50元一盒，認為其價錢昂貴，故從未購買亦未曾使用。對於明哥派發檢測包，他表示回家後會嘗試使用：「當然有用，要錢㗎嘛，我哋無錢吖嘛。」

另一位街坊梅先生亦表示從未用過檢測包，亦不懂得使用。但對3收到檢測包感到開心，表示：「自己可以測試，做咗安樂啲。」

陳灼明稱，有不少長者不懂得英語，未能閱讀包裝上的說明，需要其他人教導他們使用檢測包，有需要加強這方面的支援。他又指過去數星期，大批市民排隊輪候檢測情況不理想，強調政府抗疫需要「有的放矢」，檢討運作，如可以考慮全民派發快速檢測包分流，如發現陽性便立即跟進，否則若陽性患者多日未收到檢測結果，繼續於社區走動，傳播鏈只會越來越多。

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記者：黃穎津