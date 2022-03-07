【940920】劉俊謙蔡思韵繼《幻愛》《午睡》後再合作　在過去遇上於未來擦出火花

▲ 蔡思韵和劉俊謙情侶檔再合作，於ViuTV劇《940920》擦出新火花。

劉俊謙與蔡思韵讓人覺得是襯到絕的一對，不只是因為俊男美女令人覺得養眼，而是二人都散發知性的文藝氣質，而且感受到他們對戲劇演出有熱切的追求。

可是在宇宙之中，就算兩個志趣相投的人，究竟要有多少的機緣巧合，才可以在同一時空相遇？相遇後，又要有多少因緣際會，才能夠令兩個本來陌生的人碰上後，有機會相愛相知相惜？

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時空交錯

劉俊謙與蔡思韵繼港產電影《幻愛》和舞台劇《午睡》後，在ViuTV新劇《940920》再度合作，在劇中分別飾演余家聰和林楚凝，在時空交錯中相遇。蔡思韵透露：「跟我的角色也很有關係，都算是她人生中很重要的一天，並為其生命中的一個轉捩點。」

新劇命名為《940920》，劉俊謙為這組數字解釋：「940920其實是家聰媽媽的死忌，且為一個很關鍵的日子，這很影響他的性格。」

劇集設有不同時空及多條時間線，劉俊謙和蔡思韵不約而同地笑著直言：「看畢劇本後感到很混亂。」

因此他們不禁呼籲觀眾：「在觀看《940920》前，先做好功課重溫一次《二月廿九》。」

▲ （《經濟日報》圖片庫）

成長

再度飾演余家聰的劉俊謙，想尋求突破：「大家對《二月廿九》的余家聰已有既定的印象，這部戲既是前傳也是一個延續，到底余家聰這人物上有甚麼可以更豐富呢？這是我今次的嘗試。」

他續指：「今次的成長就是我要如何在短時間內做一些相對好的決定，這是很難的。我以前是一個偏向完美主義的人，做錯少許決定便會責備自己，但今次會嘗試看開點，就算回想轉頭覺得那一Take做得不太好，但那個時刻就是那個時刻的決定，這是我個人的成長。」

至於蔡思韵則認為：「這個角色一定是經歷了一些事情，令她看待事物或性格上也有少許不同，亦在看事情的方式有很大的成長和轉變。」

劉俊謙補充稱：「時間就如可讓她改變，這樣看未來和過去，漸漸地會有很多空間去看自己。」

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過去與未來

童年總是無憂無慮，劉俊謙最想回到就讀小學的時候：「那段時間是最開心的，與朋友買冰條吃，然後便去公園，或到停車場樓上的大球場玩捉迷藏，快樂來得很簡單。」

蔡思韵則是一個展望將來的人：「就算過去的事有不開心也好，也是一些經歷，我不介意，亦不會特別想回去。如果沒有那些經歷，現在的我就不是這個我。」

她又謂：「很希望可以跳到未來，我會好奇未來的我會是怎樣，會不會跟我想像一樣或是我的願望有否達到，會想到未來去偷看一下。」

後悔

人生有遺憾才完美，蔡思韵回想一件重要的往事：「爸爸在我10歲時離世了，如果真的要說後悔，我會選擇回到尚未懂事的時候，學懂去享受跟家人相處。」

她感慨道：「現在回想起，那時候年紀太小了，在一個懂事與未懂事之間的年紀，我不會怪責小時候的自己。但如果可以的話，我會想懂得去享受和珍惜那段時間。」

劉俊謙坦言：「很多的（後悔的事），但現在的我比較活在當下。」

入行時機

劉俊謙曾自覺遲入行，「約19歲時修讀演藝學院，有閃過（念頭）如果有機會立即入娛樂圈會否是好呢？」

隨着自己漸漸穩重和更深思熟慮，他覺得：「小時候相對會輕浮一點，容易被牽動，甚至乎會容易驕傲。我於廿歲末才加入影視圈，雖然是遲，但可能也是一個好的時機，自己面對很多事情時，可能相對會成熟一點。」

他肯定地說：「來到這刻，我覺得當時做了一個正確的決定，我想我比較喜歡演戲，多於我要在很早的階段獲得很多名利，之前讀書、劇場的磨鍊是無價的。」

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曾赴台灣讀大學的蔡思韵謂：「花了數年時間修讀戲劇，讀畢後專注地成為演員。其實大部分女孩子都會選擇在廿歲頭便開始發展，所以我也很難去拿捏我是早或遲，很感恩在我尚未讀畢大學的時候有這些演出機會，但我亦很相信及多謝我那時的堅持。」

她也曾猶豫過要不要完成學業才回港「當時的我決定完成我的學業才出來成為一個真正的演員。我想跟你（看着劉俊謙）所想的差不多，希望自己打好底，學完我覺得應該經歷的事才出來。」

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遇上對方

劇內外的劉俊謙和蔡思韵都是一對戀人，二人經常出雙入對工作，甜蜜放閃。

劉俊謙直言：「跟她一起之前已很久沒拍拖，遇到時便會覺得就是她了。有時都會想如果可以早點遇到她，我之前會否不用那麼孤單？」

他形容自己是一個較內向的人：「以前整個人生都比較孤獨孤單，遇到她真的是一個很大的轉變，早點遇上你（看着蔡思韵）就好了。」

蔡思韵臉帶甜笑並回應：「我也是。」二人然後邊握手邊互向對方稱：「多謝多謝！」

▲ （《經濟日報》圖片庫）

化妝：WiLLWong（蔡思韵）、CarmenC（劉俊謙）

髮型：Nick Lam@Orient4（蔡思韵、劉俊謙）

服裝：Celine（蔡思韵）、ZEGNA, JimmyChoo（劉俊謙）

記者：梁樂欣