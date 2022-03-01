【殮房用量】部分家人因家居檢疫未可認領遺體　警方會協助聯絡衞生署

▲ （資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，蔓延近2個月的第5波疫情累計確診個案已破20萬宗，本港今日（1日）新增32,597宗確診個案，至今第五波累計22.5萬宗個案。政府今日召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

港府更改強制檢測措施，改為接受快速抗原測試，同時承認快速抗原測試結果，陽性個案視為確診，陽性人士可網上登記檢測結果（詳情即看：【下一頁】）。

歐家榮表示，政府早前公布接受快速抗原測試呈陽性結果為確診，可能導致市民快速測試陽性後，就未有再去進行核酸檢測，令到現時確診個案或未能反映真實確診數字。他指，會盡快推出快速抗原測試呈陽性網上申報平台。

至於，殮房數量不足問題，他指由於現時殮房使用量已達上限，有些個案或是家人為密切接觸者，正在家居檢疫未能認領遺體，警方會協助聯絡衞生署，並在外面處理，加快認領遺體。

同時，李立業表示，衞生署有注視殮房儲存量，公眾殮房已增至1350個空間，同時會有緊急措施增加遺體存放，有私營機構提供存放空間，包括東華三院提供45個寰宇殯儀館、兩間護老院亦提供40個遺體處理空間；而沙田富山殮房，亦會放置冷藏貨櫃存放遺體，幾日內將可用，另外新建富山殮房可提供800個空間，料4月初可用。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠