【全民檢測】民建聯網上調查：9成受訪者贊成配合禁足

▲ 劉國勳稱，調查反映大部份市民接受以禁足配合全民檢測。（民建聯提供）

港府將於本月推行全民強制檢測，據悉港府正研究以禁足配合。民建聯進行了網上調查，稱有9成受訪者贊成以禁足，配合全民檢測。

調查在上月26至28日在網上進行，一共訪問13,569人，9成受訪者認為應分區進行全民檢測，只有1成認為應按身份證次序。

此外，有90.5%受訪者贊成，全民檢測要配合封城禁足，反對的只有3.6%，另有35.5%受訪者稱，可接受禁足6至10天、27.3%指接受到11至15天、21.9%稱可接受到１至５天，也有15.4%表示可以禁足16天或以上。

至於禁足期間的物資供應，有52.8%受訪者認為，應由政府派送，另有47.2%認為政府可提早宣布圍封，讓市民自行預備。

民建聯立法會議員劉國勳表示，大部份市民接受以禁足配合全民檢測，但近日因封城假消息謠傳，令到出現搶購、缺貨，認為政府要公開、透明資訊發放，確定全民檢測大方向後，應盡快、主動解說，讓市民有足夠時間準備。

他又建議，政府要有關愛安排，如上門為有身體狀況不容許外出的市民，進行檢測。他提醒，政府要做好物流、清潔、秩序及其他支援等，因全民檢測牽涉面龐大，政府宜分區設立不同指揮部門作統籌。

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記者：陳宛彤