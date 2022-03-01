  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民檢測】民建聯網上調查：9成受訪者贊成配合禁足

政治 16:09 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

劉國勳稱，調查反映大部份市民接受以禁足配合全民檢測。（民建聯提供）

港府將於本月推行全民強制檢測，據悉港府正研究以禁足配合。民建聯進行了網上調查，稱有9成受訪者贊成以禁足，配合全民檢測。

調查在上月26至28日在網上進行，一共訪問13,569人，9成受訪者認為應分區進行全民檢測，只有1成認為應按身份證次序。

此外，有90.5%受訪者贊成，全民檢測要配合封城禁足，反對的只有3.6%，另有35.5%受訪者稱，可接受禁足6至10天、27.3%指接受到11至15天、21.9%稱可接受到１至５天，也有15.4%表示可以禁足16天或以上。

至於禁足期間的物資供應，有52.8%受訪者認為，應由政府派送，另有47.2%認為政府可提早宣布圍封，讓市民自行預備。

民建聯立法會議員劉國勳表示，大部份市民接受以禁足配合全民檢測，但近日因封城假消息謠傳，令到出現搶購、缺貨，認為政府要公開、透明資訊發放，確定全民檢測大方向後，應盡快、主動解說，讓市民有足夠時間準備。

他又建議，政府要有關愛安排，如上門為有身體狀況不容許外出的市民，進行檢測。他提醒，政府要做好物流、清潔、秩序及其他支援等，因全民檢測牽涉面龐大，政府宜分區設立不同指揮部門作統籌。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳宛彤

相關文章

【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
19:08 2022/02/28
【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
【全民檢測】羅致光強調敲定細節後市民定有足夠準備時間　籲大眾稍安毋躁
今日 10:43
【全民檢測】羅致光強調敲定細節後市民定有足夠準備時間　籲大眾稍安毋躁
【第五波疫情】孔繁毅指疫情未見頂　若9日內可完成全民檢測市民毋須禁足　
今日 12:58
【第五波疫情】孔繁毅指疫情未見頂　若9日內可完成全民檢測市民毋須禁足　
【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底
今日 15:23
【港大最新推算】料未來一周達頂峰每日逾18萬人感染　全民檢測應延後至4月中或4月底

你可能感興趣

【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
19:08 2022/02/28
【全民檢測】林鄭月娥稱仍評估需否禁足配合　或以同住家庭代替身份證為單位
【全民檢測】羅致光強調敲定細節後市民定有足夠準備時間　籲大眾稍安毋躁
今日 10:43
【全民檢測】羅致光強調敲定細節後市民定有足夠準備時間　籲大眾稍安毋躁
【第五波疫情】孔繁毅指疫情未見頂　若9日內可完成全民檢測市民毋須禁足　
今日 12:58
【第五波疫情】孔繁毅指疫情未見頂　若9日內可完成全民檢測市民毋須禁足　
立法會 劉國勳 強制檢測 疫情 民建聯

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
今日 12:58
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品