【正能量】南豐集團牽頭商界建立抗疫圈　捐出近3,000萬元協助抗疫

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第五波疫情持續蔓延，南豐集團聯同陳廷驊基金會至今捐出近3,000萬元協助抗疫，亦為需要關閉及個別租戶提供租金減免，及向生意受疫情影響的商戶購買物資，透過非牟利機構包括惜食堂及聖雅各福群會等派發物資予超過30,000名基層人士。

南豐集團指，「南豐同理協作抗疫圈基金」至今已捐出合共3,000萬元，其中已撥資項目包括1,000萬元向租戶購入食物包及食物券，並夥拍惜食堂及聖雅各福群會食物援助旗艦項目Food Co將物資派發予超過 30,000名基層人士。累計捐贈逾12,000份快速測試套裝予15間非牟利機構，同時亦向兒童及長者服務地點等派發。

集團提供5,000份防疫套裝予香港路德會社會服務處，支援5所長者院舍及9所復康院舍/服務中心約500 位員工。

而陳廷驊基金會推動多項抗疫支援計劃，包括捐助聖雅各福群會與香港社會服務聯會合推「支援院舍前線員工住宿津貼計劃」，資助逾200名合資格員工每日最多500元、最長30日的住宿津貼，並支持基督教香港信義會社會服務部添購環境消毒噴霧機及消毒殺菌空氣淨化機各40部，用於其外展隊所服務的87間私營護老院舍。

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責任編輯：蘇文軒