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【煮．野食】6號孖女友下廚瘋狂放閃　肥媽當正Ayan準新抱豪爆送地？

娛樂 16:24 2022/03/01

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6號孖女友下廚瘋狂放閃，肥媽當正Ayan準新抱豪爆送地？

由肥媽Maria Cordero和陸浩明（6號）主持的無綫全新綜藝節目《煮．野食》今晚播出第十集，肥媽、6號到上水坑頭休閒農莊下廚，更邀來6號女友陳詩欣（Ayan）做嘉賓，6號和Ayan在節目中瘋狂放閃，6號除了幫女友穿水鞋，又甜蜜餵食，甜蜜指數爆錶！

6號今次與女友Ayan一同上節目，根據製作組發布宣傳照，Ayan似乎被野外下廚考起，不過6號受訪時卻笑言女友其實是下廚高手：「Ayan成日下廚，她好叻！最鍾意煮西餐，擺盤都擺得好靚！」6號又透露肥媽對Ayan的下廚作品大感滿意。

（大會提供）

6號又笑言當正Ayan是新抱的肥媽豪爆「送地」給他們：「我以為好正，原來她想我們學習耕田生活。肥媽好錫Ayan，有Ayan在肥媽對我都比較溫柔，經常都叫她新抱仔。」

（大會提供）

講到最近疫情嚴重，6號透露與女友宅在家完全沒有外出：「買定乾糧在屋企下廚和煲劇！她負責下廚，通常都係西餐，有時都會煮中餐，整得最多是甜品。」

提到肥媽當正Ayan是準新抱，問到兩人何時才拉埋天窗？6號笑言：「兩個字回應，期待！」

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肥媽今集繼續大顯廚藝，分別炮製了「豆豉鯪魚炒紅油麥菜」、「西蘭花芝士薄餅」及「西芹雲耳炒蓮藕片」，6號自爆情人節沒有送禮物給女友，今集特意送上非常特別的「花」補鑊，令人哭笑不得。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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