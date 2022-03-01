  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】利希慎基金及鴻福堂攜手抗疫　向基層捐助過萬個飯盒及數千湯包

社會 16:16 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

義工派發飯盒。（受訪者提供）

近日疫情嚴峻，社區感染個案不斷上升，生活在社區的獨居及雙居長者缺乏支援，既擔心會受到感染、更有長者為怕染疫，寧願選擇足不出戶。基督教家庭服務中心指，收到利希慎基金及鴻福堂捐助，向基層派發飯盒及湯包。

基督教家庭服務中心指，在知道長者的需要後，希利慎基金的反應非常迅速，為確保長者在家即使面臨不同狀況都能得到溫飽，即時主動聯絡，捐贈 11,604 盒鴻福堂飯盒及 5,802 個湯包，派發給服務下的獨居、長期病患、體弱長者及雙老家庭。 而鴻福堂亦全力支援今次善舉，除以慈善價出售飯盒及湯包，更主動安排免費運送，讓長者在最短時間內收到飯盒及湯包，於有需要時便可取出食用。

會方2月25日收到第一批捐贈的飯盒及湯包後，得到一群熱心義工的協助，已即時派發給有需要的長者。而待收到第二及第三批的飯盒及湯包後，會再陸續與義工一同送到長者家中，讓長者即使在如此嚴峻的疫情下，部份支援服務可能受到影響，也不用為 三餐而擔憂。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

責任編輯：袁澍

相關文章

【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
今日 15:16
【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
【防疫藥物】兒童孕婦發燒喉嚨痛急救藥一覽　藥劑師學會拆解舒緩輕症藥物禁忌
今日 15:57
【防疫藥物】兒童孕婦發燒喉嚨痛急救藥一覽　藥劑師學會拆解舒緩輕症藥物禁忌
【食品供應】昨內地供港蔬菜量為平日近9成　冰鮮豬肉貨量約為平日1.4倍
今日 15:57
【食品供應】昨內地供港蔬菜量為平日近9成　冰鮮豬肉貨量約為平日1.4倍
【正能量】深水埗明哥獲新世界及PandaMed捐贈檢測包　疫下堅持向街坊派飯及抗疫物資
今日 16:09
【正能量】深水埗明哥獲新世界及PandaMed捐贈檢測包　疫下堅持向街坊派飯及抗疫物資
【全民檢測】民建聯網上調查：9成受訪者贊成配合禁足
今日 16:09
【全民檢測】民建聯網上調查：9成受訪者贊成配合禁足

你可能感興趣

【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
今日 15:16
【公院爆煲】石硤尾公園體育館暫託中心今起運作　接收醫管局轉介確診長者
【防疫藥物】兒童孕婦發燒喉嚨痛急救藥一覽　藥劑師學會拆解舒緩輕症藥物禁忌
今日 15:57
【防疫藥物】兒童孕婦發燒喉嚨痛急救藥一覽　藥劑師學會拆解舒緩輕症藥物禁忌
【食品供應】昨內地供港蔬菜量為平日近9成　冰鮮豬肉貨量約為平日1.4倍
今日 15:57
【食品供應】昨內地供港蔬菜量為平日近9成　冰鮮豬肉貨量約為平日1.4倍
新冠肺炎 疫情 新冠肺炎疫情 利希慎 長期病 義工

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
今日 12:58
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品