【新冠肺炎】利希慎基金及鴻福堂攜手抗疫　向基層捐助過萬個飯盒及數千湯包

▲ 義工派發飯盒。（受訪者提供）

近日疫情嚴峻，社區感染個案不斷上升，生活在社區的獨居及雙居長者缺乏支援，既擔心會受到感染、更有長者為怕染疫，寧願選擇足不出戶。基督教家庭服務中心指，收到利希慎基金及鴻福堂捐助，向基層派發飯盒及湯包。

基督教家庭服務中心指，在知道長者的需要後，希利慎基金的反應非常迅速，為確保長者在家即使面臨不同狀況都能得到溫飽，即時主動聯絡，捐贈 11,604 盒鴻福堂飯盒及 5,802 個湯包，派發給服務下的獨居、長期病患、體弱長者及雙老家庭。 而鴻福堂亦全力支援今次善舉，除以慈善價出售飯盒及湯包，更主動安排免費運送，讓長者在最短時間內收到飯盒及湯包，於有需要時便可取出食用。

會方2月25日收到第一批捐贈的飯盒及湯包後，得到一群熱心義工的協助，已即時派發給有需要的長者。而待收到第二及第三批的飯盒及湯包後，會再陸續與義工一同送到長者家中，讓長者即使在如此嚴峻的疫情下，部份支援服務可能受到影響，也不用為 三餐而擔憂。

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責任編輯：袁澍