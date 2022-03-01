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【抗疫支援】煤氣公司宣布飲食業可延緩繳交煤氣費　為期三個月

社會 16:23 2022/03/01

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煤氣公司宣布飲食業可延緩繳交煤氣費，為期三個月。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，蔓延近2個月的第5波疫情累計確診個案已破20萬宗，香港中華煤氣有限公司今日（1日）宣布，為表示對飲食業界的支持決定繼2019年後，再度推出「飲食業延緩繳交煤氣費計劃」。由3月1日起，全港各餐飲業經營者均可參加延緩繳交煤氣費計劃，為期三個月。

煤氣公司表示，一直與飲食業合作無間，是緊密的合作夥伴，面對現時情況，必定與業界同舟共濟，宣布由3月1日起，全港各餐飲業經營者均可參加延緩繳交煤氣費計劃，為期三個月。獲成功審批的商戶可將3、4及5月的煤氣費順延至5、6及7月才繳交，預料將有約一萬個商戶受惠。

煤氣公司指，現正發信給商戶，預計將於3月中旬前陸續收到。如欲申請者，可填妥信上的回條，電郵、傳真或寄回煤氣公司。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：李榮忠

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