【抗疫支援】逾200名都大護理系師生校友　報名參與政府檢測及疫苗接種工作

▲ 都大逾20名護理及健康學院教職員於上月前往亞博社區治療設施，支援前線工作人員進行N95呼吸器的面型配合測試。（大學提供）

第五波疫情持續，多間大專院校師生協助政府抗疫工作，香港都會大學今日（1日）表示，為配合政府防疫工作，逾200名護理學系學生、校友及教職員，已報名參與檢測及疫苗接種工作，為抗疫出一分力。

都大於上月亦有逾20名護理及健康學院教職員，自願前往設於亞洲國際博覧館的社區治療設施，支援需使用N95呼吸器的前線工作人員進行面型配合測試（fit test），確保他們正確使用個人防護裝備，以保障他們在高規格的感染控制環境下安全工作。

校方形容，疫情下大學上下一心，以知識和力量，與社會大眾在抗疫路上砥礪同行。都大校長林群聲表示，在這非常時期，大學師生都以專業的精神，在不同的崗位參與抗疫工作，同時大學亦確保學生在家學習的日子得到適切的支援，大學會繼續跟社會齊心協力，克服難關。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

HKET APP已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅