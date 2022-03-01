【全民檢測】李家超：不需在此階段作出太多無謂猜測　一旦落實會預先告知市民

▲ 政務司司長李家超今日視察青衣社區隔離設施。（政府影片截圖）

全民強制檢測勢在必行，「封城禁足」傳聞滿天飛。消息指，港府正研究縮短計劃時長至3日一檢，並在首輪檢測時時實施為期4天「小禁足」，期間市民外出購買必需品可獲豁免。政務司司長李家超今指，不需要在此階段作出太多無謂的猜測，或者做太多不必要的動作，港府一旦落實計劃，會預先告知市民，讓大家有所準備。

李家超今日視察青衣社區隔離設施，再被問到港府的全民強制檢測方案。他回應指，有關方案正在細化中，期間會聽取不同意見，亦會視乎香港社會的實際情況作出決定：

我相信大家都好想知道計劃、方案，政府是絕對知道的，在我們作出決定後，必定會預先提早通知大家，告訴大家會如何做，讓大家有所準備。不需要在此階段作出太多無謂的猜測，或者做太多不必要的動作。我們絕對明白市民很想知道細節，亦都知道是要盡早告訴市民，讓大家有準備。

他又強調，特區政府必然會做好日常生活的保證，包括食物必需品的供應，市民不需要擔心。而目前香港亦有充足的物資儲存。港府會盡快作出決定，並盡早向大家預告全民檢測的細節。

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記者：陳葆琳