【第五波疫情】楊潤雄：政府未決定全民強檢日期　倘早於本月17日會與學校協調

▲ 教育局局長楊潤雄。（經濟日報資料圖片）

政府早前宣布，全港幼稚園及中小學要在不遲於本月17日前，提早放暑假。教育局局長楊潤雄今日在一個電台節目表示，政府仍未決定全民強制檢測日期，若最終訂於本月17日前，而有學校仍未放假，教育局會再與學校進行協調。

楊潤雄表示，在全民強測期間，若校舍被徵用作檢測中心，政府原則上會安排人手處理，包括登記及採樣等工作，學校無需派員協助。但他補充，若遇有特別情況，例如電力故障或需要校內物資協助，有學校職員在場會有幫忙。

楊潤雄又指，大部分學校均接受以校舍作為檢測中心，僅個別學校因有學生留宿等而有憂慮，正與教育局商討安排。他又指，不排除日後會徵用國際學校等，作為檢測或接種中心之用，強調當局與這些學校已有共識。

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責任編輯：胡偉明