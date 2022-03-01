  • 25°C
香港時間 : 2022301日 (週二) 17:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】楊潤雄：政府未決定全民強檢日期　倘早於本月17日會與學校協調

政治 16:25 2022/03/01

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

教育局局長楊潤雄。（經濟日報資料圖片）

政府早前宣布，全港幼稚園及中小學要在不遲於本月17日前，提早放暑假。教育局局長楊潤雄今日在一個電台節目表示，政府仍未決定全民強制檢測日期，若最終訂於本月17日前，而有學校仍未放假，教育局會再與學校進行協調。

楊潤雄表示，在全民強測期間，若校舍被徵用作檢測中心，政府原則上會安排人手處理，包括登記及採樣等工作，學校無需派員協助。但他補充，若遇有特別情況，例如電力故障或需要校內物資協助，有學校職員在場會有幫忙。

楊潤雄又指，大部分學校均接受以校舍作為檢測中心，僅個別學校因有學生留宿等而有憂慮，正與教育局商討安排。他又指，不排除日後會徵用國際學校等，作為檢測或接種中心之用，強調當局與這些學校已有共識。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
【封區檢測】再有大廈污水樣本呈陽性須圍封強檢　涉東涌逸東（二）邨傑逸樓、天恒邨恒健樓【不斷更新】
今日 17:25
【封區檢測】再有大廈污水樣本呈陽性須圍封強檢　涉東涌逸東（二）邨傑逸樓、天恒邨恒健樓【不斷更新】
【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
今日 12:44
【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響

你可能感興趣

【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
【封區檢測】再有大廈污水樣本呈陽性須圍封強檢　涉東涌逸東（二）邨傑逸樓、天恒邨恒健樓【不斷更新】
今日 17:25
【封區檢測】再有大廈污水樣本呈陽性須圍封強檢　涉東涌逸東（二）邨傑逸樓、天恒邨恒健樓【不斷更新】
【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
今日 12:44
【強檢禁足】全民強檢「小禁足」 港交所不停市 　消息：有幾類活動不受影響
檢測中心 強制檢測 教育局 學校 楊潤雄 政治

最高瀏覽

【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
今日 12:58
【超市營業時間】百佳超市全線調整營業時間　12間分店下午3時關門
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
17:56 2022/02/28
【傳禁足令】市民狂掃超市儲糧「貨架清零」　森美：香港人定啲！
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品
今日 00:07
【小禁足】政府研「小禁足」配合全民強檢　市民容許外出買食物等必需品