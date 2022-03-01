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【抗疫支援】東華護理學院派出疫苗外展義工隊 　將推出免費網上中醫診症服務

社會 16:28 2022/03/01

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東華學院派出21位護理學院學者組成疫苗外展義工團隊。（東華學院提供）

本港新冠疫情嚴峻，東華學院今日（1日）表示，將會派出21位護理學院學者組成外展義工團隊，為安老院舍的長者接種新冠疫苗，亦計劃推出免費網上中醫診症服務，為合資格長者提供視象會診及提供中藥。

東華學院表示，疫苗外展義工隊會分階段為社福機構旗下安老院舍的長者接種疫苗，服務工作維持2至3個月。東華學院早前亦動員超過300名護理學院師生及校友，到社區疫苗接種中心及檢測中心擔任疫苗注射員及採樣員 。

另外，東華學院指出不少長者未能親身看病，因此學院旗下的中西醫護及復康中心，計劃與非牟利機構推出免費網上中醫診症服務，為合資格長者提供視象會診及提供中藥，詳情有待公布。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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責任編輯：黃悅晴

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