【正能量】疫下放無薪假到惜食堂領食物 3孩港媽做外展天使派飯回饋社會

▲ 清玲由受助者變外展天使。

「我以為自己需要惜食堂的食物援助，原來我也有能力幫助其他人。」從事飲食業的清玲娓娓道來短短半年間，從受惠者到成為惜食堂外展天使的故事。

身型瘦削的清玲年紀輕輕，原來已是兩子一女之母，孩子介乎2至7歲。以往她一直從事飲食業，去年受到新冠疫情打擊，需要定期放無薪假，「開工不足」令清玲家庭經濟百上加斤，為免從事運輸業的丈夫負擔太重，在朋友建議下，家住深水埗的她於去年3、4月開始到惜食堂領取包裝食物，包括凍肉、蔬菜、麵條等，再回家煮食。每星期領取一次，足夠四天全家五口的膳食，省下來的金錢就讓女兒上英語補習班，為子女的未來增值。

最新影片推介：

起初戰戰兢兢來惜食堂取食物，清玲顯得有點拘謹，怕得連與社工傾談的膽量也沒有，匆匆來匆匆走。但惜食堂社工們殷勤關懷每位求助人士，噓寒問暖，天氣冷時會問他們是否需要棉被、暖風機等，每次見面又親切地叫喚他們的名字，漸漸清玲開始融入惜食堂的大家庭。

於去年暑假某天，清玲留意到惜食堂招募外展義工，有基本時薪，於是膽粗粗問中心姑娘可否報名參加，就這樣她由受惠者搖身一變成為「外展天使」，利用孩子上學的時間，每天早上10時起上門派飯給深水埗及長沙灣區長者；半天派飯約3小時，已可以親手把熱飯送到15至16位長者手上。

有些長者住唐樓或沒有電梯的舊樓，清玲需要爬11層樓梯才可到達，但她並不覺得辛苦，「我以為自己需要幫助，但原來我微小的力量都可以幫到其他人！」掛在清玲臉上的，是滿足的微笑。

透過外展天使，惜食堂把預先準備好的飯盒送到行動不便的長者家庭，讓長者在家中亦能享用有營養的熱飯。

除了送飯，外展天使亦要記錄獨居長者的需要，

我們每日到長者家看望他們，萬一他們發生甚麼事，如跌倒或生病，起碼我們會知道，能夠立即匯報，不讓他們獨自一人面對。

與長者的溝通過程中，清玲亦學懂與人相處，

有些長者因為痛風不能吃豆品，有些老人聽力不好需要在耳邊說話。在過程中，我也得著很多。

惜食堂伙伴及資源發展部高級經理王敏儀（Astor）說，惜食堂的宗旨是「停止浪費，解決飢餓，以愛相連」，其中一個理念是透過教育，減少浪費，她指很多街市檔販、超市商品均有賞味期限，「與其全部棄掉，倒不如由惜食堂來回收，即使不是百份百可用，但用得六、七成也好，總好過全部浪費呀！」Astor帶點激動地說。

文章獲《823頻道》授權轉載。

責任編輯：鄺嫻

