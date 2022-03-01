【第五波疫情】政府統計處動員190人參與封區檢測工作　許正宇：中央支持下有信心穩定疫情

▲ （新聞處提供）

政府統計處今日（3月1日）表示，，昨晚共動員190人，當中包括統計師、外勤統計主任及文書主任職系的人員，統籌並執行與觀塘秀茂坪邨秀賢樓指明「受限區域」限制與檢測宣告的相關工作，在抗疫關鍵時刻全力投入、克盡厥職。

處方指，在徹夜行動中負責為受檢人士安排登記及接受檢測；向受檢人士派送食物包，以方便他們的膳食安排；以及派發由國家捐贈的抗疫中成藥等物資。



財經事務及庫務局局長許正宇稱，作為公務員團隊一份子，政府統計處迅速動員大量人手，統籌在秀茂坪邨的圍封及受限區域檢測這項重要的抗疫措施，財經事務及庫務局轄下的其他部門，無論原來的職責是甚麼，亦將調動人員統籌類似抗疫措施。



許正宇強調，在中央的大力支持及香港各界的全情投入下，政府有決心和信心在一定時間內穩定疫情。

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責任編輯：余思嵐