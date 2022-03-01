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【港區國安法】消息指前大律師公會主席夏博義涉嫌違法　被警方國安處要求警誡會面

政治 16:51 2022/03/01

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傳前大律師公會主席夏博義（Paul Harris）涉嫌違反《港區國安法》。（資料圖片）

消息指，前大律師公會主席夏博義（Paul Harris），涉嫌違反《港區國安法》，今早被處帶返灣仔警察總部協助調查，並無被捕。據了解，警方國安處要求與其警誡會面，夏博義在會面中被要求交代涉嫌違反國家安全等行為。

夏博義於去年在無競爭對手及反對票之下，當選大律師公會主席，當時獲資深大律師李柱銘及駱應淦共同提名。他曾於任內公開批評《港區國安法》不符合法治精神，備受非議。

夏博義於1990年代，與大律師公會前主席戴啟思、香港大學法律學院教授陳文敏等人共同成立民間團體「香港人權監察」，監察政府的法例、政策和活動，並且就影響人權法治事宜發表評論。該組織曾一度被指接受「美國國家民主基金會」的撥款，被外界質疑兩者有政治聯繫。

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責任編輯：陳葆琳

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