【兒童增高】家長擔心小朋友太矮小不長肉　兒科醫生教0至3歲嬰幼兒長高秘訣

▲ 有兒科醫生分享，0至3歲嬰幼兒長高的3個重要因素。

父母都想子女快高長大，做個健康精靈的孩子，可是有小朋友矮小又不長肉，成為家長苦惱的難題。有台灣兒科醫生分享，0至3歲嬰幼兒長高的3個重要因素，只要在作息、飲食及運動方面做得好，小朋友自然可以長高。

台灣兒科醫生巫漢盟日前在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，看診時不時遇到父母或長老詢問，「孩子已經2歲了，但這麼小隻怎麼辦？」、「小孩都不喝鮮奶，會不會長不高？」。

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留意身高體重及頭圍

巫醫生指出，男孩的身高標準略高於女孩，剛出生的嬰兒平均身長約50cm、1歲時約76cm、2歲時約87.5cm、3歲時約96cm。他提醒父母從身高、體重及頭圍來觀察小朋友的成長狀況︰

身高︰可以判斷孩子的身長是否穩定上升，若百分位小於3，可能是內分泌失調或有其他疾病。

體重︰能判斷孩子的營養攝取狀況，若百分位大於97，或有肥胖症狀，需調整飲食習慣；百分位小於3則有機會是生長遲滯、早產或其他疾病。

頭圍︰代表腦的發育與頭部發展大小程度，若百分位大於97，可能有結構異常，例如腦積水；百分位小於3，可能是囟門（天靈蓋）提早閉合、出生缺陷等。

長高3個黃金要素

想小朋友長高，巫醫生提出了3個黃金要素，良好的作息及飲食與適當的運動，才能讓孩子長高。作息方面，他建議0至1歲嬰兒每日睡12至16小時；1至2歲幼兒每日睡11至14小時；2至3歲幼兒每日睡10至13小時。他的貼士是盡量讓孩子日間小睡、晚上睡過夜，以免擾亂作息。

至於飲食，巫醫生建議小朋友攝取鈣質（鮮奶、乳酪等）、維他命D（曬太陽、蛋黃等）與蛋白質（雞蛋、雞肉、魚類等）。鈣質可以增加骨骼密度與生長；維他命D可以促進鈣質吸收率，維持骨骼含量；蛋白質則是組成身體細胞的重要成分。

運動則進行負重運動，例如跑步、跳繩、打籃球等，增加骨骼受力、刺激骨骼生長因子。巫醫生補充︰

0至3歲是孩子成長的高峰期，雖然身高與遺傳、基因有極大關聯，但後天努力也很重要。

【同場加映︰0至4歲幼兒睡眠時間】

世界衛生組織發表《關於5歲以下兒童身體活動、靜坐行為和睡眠的指南》，當中包括0至4歲嬰幼兒的身體活動、靜態活動、螢幕時間及睡眠時間建議，家長可作參考︰

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責任編輯︰王明芳