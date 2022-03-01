【金融科技】陳浩濂：金融公司在港享龐大潛在客戶群　為金融科企推展業務的理想地方

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，由於香港是亞洲領先的國際金融中心，金融公司在這裏營運享有與龐大的潛在客戶群、投資者和業務夥伴聯繫的優勢，加上香港擁有具備與國際聯繫及優先進入內地市場的優勢，所以香港成為金融科技企業創業及推展業務的理想地方。

陳浩濂昨日與香港大學經管學院量計金融科的同學在線上就金融科技的最新發展作交流。他稱，同學們對金融科技均十分感興趣，希望了解將來在金融科技發展事業的機會。

他表示，當局將於今年推出新一輪「拍住上」金融科技概念認證測試資助計劃，鼓勵金融業就更多金融服務及產品進行概念驗證測試，推動業界持續創新。政府亦正積極落實為金融科技從業員制定資歷架構認可的專業資歷，首批適用於銀行業的金融科技專業資歷預計於今年推出。

陳浩濂續指，政府亦將於今年實行「金融科技從業員培訓資助先導計劃」，為成功取得金融科技專業資歷的從業員提供八成學費資助，名額約1500個。此外，當局已委托數碼港於今年推行新一輪「金融從業員金融科技培訓計劃」，為證券及保險界從業員提供培訓課程及學費資助，並且資助該兩界別的業界組織自行舉辦培訓課程。

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記者：陳葆琳