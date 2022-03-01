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【全民檢測】民建聯稱必須實施禁足令　促縮短所需時間減影響

政治 17:08 2022/03/01

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民建聯5名選委界議員稱，全民檢測期間必須實施禁足令。（民建聯提供）

民建聯選委界議員稱，今波疫情非常嚴重，必須採果斷措施遏止疫情，支持開展全民強制檢測，但期間必須實施禁足令，以保疫情能夠轉勢

5名議員分別是張國鈞、葛珮帆、林琳、郭玲麗及陳仲尼。他們認為，全面禁足對經濟影響頗大，但為確保疫情能夠轉勢，仍建議當局實施禁足令，期間只容許指明行業或服務繼續營業，如超市、藥房及診所等，市民如非要接受檢測，或到指明地點購物或求醫外，必須留家。

民建聯提醒，港府要調派足夠支援人員，為受影響居民提供情緒心理輔導、協助居民應對突發問題和生活所需等，又要求港府盡量縮短全民檢測時間，以減市對市民影響。

該黨又建議，以家庭為單位，預約到鄰近檢測中心，並提高拒絕檢測者的檢控和罰則，以及希望在全民檢測前，先推行全民快測，讓市民居家作快速檢測，以防到全民檢測時造成交叉感染。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳宛彤

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