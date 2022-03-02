【超市大搜查】居家抗疫買火腿腸仔餐肉　營養師推介16款低脂低鈉之選

▲ 營養師推介低脂低鈉的火腿、腸仔、午餐肉

疫情來襲，在家煮飯少不免常備罐頭、冷藏肉類。火腿、腸仔、午餐肉為港人常買的加工肉類，想吃但又怕肥？健營營養師團隊近日在其facebook專頁推介16款低脂、低納或無防腐劑E250的火腿、腸仔、午餐肉，讓大家居家抗疫時也可偶然吃吃。

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健營營養師團隊表示，雖然進食天然食物比加工食品好，但不少人已處於抗疫疲勞的階段，也可選購加工食品以平衡心理、滿足味蕾。團隊推介16款脂肪、鈉質相對低，部份甚至不含防腐劑E250的火腿、腸仔、午餐肉，供大家選購。正在減肥的人士也可有多一種選擇。

1.火腿（7款）

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2.腸仔（2款）

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3.午餐肉（7款）

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攝取過多鈉增患高血壓中風風險

加工食品雖然吸引，但進食過多仍有損健康。根據世衞的建議，成人每日的鈉攝取量應少於2000毫克（即略少於一平茶匙鹽）。本港食安中心指出，若從膳食中攝取過多的鈉（鹽），會增加患高血壓、中風、冠心病的風險。

至於E250即亞硝酸鹽，為一種防腐劑。世衞轄下國際癌症研究機構曾評估攝入硝酸鹽和亞硝酸鹽的致癌性，認為從食物中攝入的硝酸鹽或亞硝酸鹽如產生內生性硝化作用，即轉化為亞硝基化合物（如亞硝胺），可令實驗動物患癌，但表示只有有限或不充分的證據證明食物內的硝酸鹽或亞硝酸鹽可令人類和動物患癌。

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責任編輯：黃泳欣