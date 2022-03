【第五波疫情】8年前患抑鬱症疫情下恐復發　姜麗文靠呼吸練習抗焦慮：每天活在恐懼中

▲ 姜麗文於疫情下再現抑鬱症狀。

姜麗文於8年前受情傷而患上抑鬱症,於家人和未婚夫Pakho的陪伴與扶持下,助姜麗文走出情緒病的陰霾。近期更憑《愛·回家之開心速遞》演Liza受讚賞,在《萬千星輝頒獎典禮》獲飛躍進步女藝員獎。

惟近日疫情嚴重,電視圈藝人又相繼染疫,面對著嚴峻的疫情,姜麗文於IG撰文透露近日出現焦慮症狀,只好靠著做呼吸練習來舒緩病情,姜麗文更自我打氣,她寫道:「每天仍然生活在恐懼和焦慮中,但我會保持感恩之心和對工作的專業。」

▲ 姜麗文於IG分享抗抑鬱的方法。(取自instagram)

撰文抒發心情

姜麗文在今日(3月1日)於個人IG分享一張單人照,照片中的她笑意盈盈,惟Lesley以英文撰文透露出現抑鬱症症狀,開首她寫道:「這就是我有著焦慮症,但會一直微笑的臉......」,

Lesley續說能夠成為一位藝人,是一種非常獨特的體驗,她說:「你有一份工作,有著一份責任,你對你所做的事情充滿熱情。」

練習呼吸驅走焦慮

但是Lesley稱在這第五波疫情裡,發現自己一直充滿著焦慮,有時更會驚恐發作。

她寫道:「但是在幾次呼吸練習之後,我提醒自己要感恩有份工作,做著自己喜歡的事情,透過電視節目和社交媒體跟你們在一起,這亦是一種榮幸……」

Lesley續稱透過節目為觀眾帶來很多快樂和歡笑,這是作為公眾人物,為大眾帶來娛樂的承諾。她更亦不忘自我打氣:「雖然我每天仍然生活在恐懼和焦慮中,只因很多時候我沒必要戴面具做人……但我會保持感恩之心和對工作的專業。」

最後她寫道:「大家一起加油!注意安全,待在家裡!電視上見! 親愛的,讓我們一起度過難關!」不少網民也為姜麗文打氣,當中海俊傑留言道:「I have it also! Let it be! Nothing at all」,似乎海俊傑於疫情下同樣受困擾。

歷情傷患抑鬱症

36歲的姜麗文為資深演員秦沛愛女,Lesley於2014年經歷情傷而患上抑鬱症,她曾於記者會上分享抗病經歷,她稱每天也在對抗焦慮和驚恐症中度過,當中更曾三度自殺。

Lesley曾於TOPick訪談裡透露於愛侶、家人和朋友陪伴下,讓她走出情緒病的困擾。

當中姜麗文稱:「抑鬱症是個病,與腦內的化學物質是否平衡有關,無論你有多幸福快樂,抑鬱症都可能會存在。當然有Pakho在旁,事件處理會好得多,他會安撫我、讓我減少害怕,又會陪我說很多的話,變成了我的心理醫生。」

▲ Lesley曾多次以過來人身份分享對抗抑鬱的過程。(instagram圖片)

她更提及最深刻的一次病發,Lesley試過在前往好友結婚派對的途中,突然在街頭上崩潰:「在灣仔一條濕滑、好多曱甴的小巷中仆倒在地上不停哭泣,完全動不了。」

Lesley給那位朋友發了一個號碼,對方馬上前來救駕:「我跟她說我到不了她的婚禮,其實大家都好諒解。每次抑鬱症病發,最擔心的是麻煩到別人,但經過了這麼多年,真的不應該覺得自己麻煩,情緒大家都有經歷,只是我有病,可能會誇張一點,愛你的人會願意了解你。」