【第五波疫情】8年前患抑鬱症疫情下恐復發　姜麗文靠呼吸練習抗焦慮：每天活在恐懼中

▲ 姜麗文於疫情下再現抑鬱症狀。

姜麗文於8年前受情傷而患上抑鬱症，於家人和未婚夫Pakho的陪伴與扶持下，助姜麗文走出情緒病的陰霾。近期更憑《愛·回家之開心速遞》演Liza受讚賞，在《萬千星輝頒獎典禮》獲飛躍進步女藝員獎。

惟近日疫情嚴重，電視圈藝人又相繼染疫，面對著嚴峻的疫情，姜麗文於IG撰文透露近日出現焦慮症狀，只好靠著做呼吸練習來舒緩病情，姜麗文更自我打氣，她寫道：「每天仍然生活在恐懼和焦慮中，但我會保持感恩之心和對工作的專業。」

【抑鬱無罪】姜麗文獲未婚夫悉心照顧共抗鬱抑症 Lesley：愛你的人會願意了解你

▲ 姜麗文於IG分享抗抑鬱的方法。（取自instagram）

撰文抒發心情

姜麗文在今日（3月1日）於個人IG分享一張單人照，照片中的她笑意盈盈，惟Lesley以英文撰文透露出現抑鬱症症狀，開首她寫道：「這就是我有著焦慮症，但會一直微笑的臉......」，

Lesley續說能夠成為一位藝人，是一種非常獨特的體驗，她說：「你有一份工作，有著一份責任，你對你所做的事情充滿熱情。」

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練習呼吸驅走焦慮

但是Lesley稱在這第五波疫情裡，發現自己一直充滿著焦慮，有時更會驚恐發作。

她寫道：「但是在幾次呼吸練習之後，我提醒自己要感恩有份工作，做著自己喜歡的事情，透過電視節目和社交媒體跟你們在一起，這亦是一種榮幸……」

Lesley續稱透過節目為觀眾帶來很多快樂和歡笑，這是作為公眾人物，為大眾帶來娛樂的承諾。她更亦不忘自我打氣：「雖然我每天仍然生活在恐懼和焦慮中，只因很多時候我沒必要戴面具做人……但我會保持感恩之心和對工作的專業。」

最後她寫道：「大家一起加油！注意安全，待在家裡！電視上見！ 親愛的，讓我們一起度過難關！」不少網民也為姜麗文打氣，當中海俊傑留言道：「I have it also! Let it be! Nothing at all」，似乎海俊傑於疫情下同樣受困擾。

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歷情傷患抑鬱症

36歲的姜麗文為資深演員秦沛愛女，Lesley於2014年經歷情傷而患上抑鬱症，她曾於記者會上分享抗病經歷，她稱每天也在對抗焦慮和驚恐症中度過，當中更曾三度自殺。

Lesley曾於TOPick訪談裡透露於愛侶、家人和朋友陪伴下，讓她走出情緒病的困擾。

當中姜麗文稱：「抑鬱症是個病，與腦內的化學物質是否平衡有關，無論你有多幸福快樂，抑鬱症都可能會存在。當然有Pakho在旁，事件處理會好得多，他會安撫我、讓我減少害怕，又會陪我說很多的話，變成了我的心理醫生。」

▲ Lesley曾多次以過來人身份分享對抗抑鬱的過程。（instagram圖片）

她更提及最深刻的一次病發，Lesley試過在前往好友結婚派對的途中，突然在街頭上崩潰：「在灣仔一條濕滑、好多曱甴的小巷中仆倒在地上不停哭泣，完全動不了。」

Lesley給那位朋友發了一個號碼，對方馬上前來救駕：「我跟她說我到不了她的婚禮，其實大家都好諒解。每次抑鬱症病發，最擔心的是麻煩到別人，但經過了這麼多年，真的不應該覺得自己麻煩，情緒大家都有經歷，只是我有病，可能會誇張一點，愛你的人會願意了解你。」