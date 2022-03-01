【母子染疫】張名雅分享兒子抗疫經過　兩個部位出現凹陷要留意

育有兩子的前港姐冠軍張名雅，早前與大仔Mario和3歲細仔Milo一同確診新冠肺炎，經過治療及休息後，一家人已經康復，而張名雅昨晚（28日）在社交網開Live分享兒子Mario抗疫經過，及照顧小朋友要注意的事項。

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張名雅在直播中透露Mario一度病到連行路都沒有力：



2月13至14日接獲家人通知指其身體感到不適，當時香港確診人數1000宗左右，家人到檢測中心檢測，檢測人員當時說3日有結果，全家都即時做快測，做完係陰性，2月16日Mario一起身就好攰，反應變慢，量體溫開始有少少發燒，再做一次快測，結果第二條線好淺色，即刻打電話俾老公，再打電話去政府部門，當時政府部門不承認快測結果，要做核酸先至係確診，之後全家去檢測中心，檢測人員表示3日後有結果，同一日夜晚Mario病情急轉直下，連路都行唔到，量體溫後燒到38、39度，震晒、冇力。

張名雅見到Mario病況非常緊張，隨即打電話給家庭醫生及餵退燒藥給仔仔，醫生就教她要留意仔仔兩個部位：



醫生就叫畀小朋友食退燒藥，一個係高燒藥，一個係低燒藥可以夾雜住咁食，去到夜晚Mario再度燒到40度，唔講嘢、打冷震、我成晚都唔敢瞓，照顧佢時候戴兩個口罩及眼罩係醫生教，但自己都出現輕微病徵，一夠鐘就俾退燒藥佢食，燒開始退，不過就維持37、38度微燒，家庭醫生視訊我，要留意小朋友條頸，長期見到佢條頸凹咗，代表含氧量好低，仲有肋骨對下如果長期凹咗都要留意，可能都係含氧量降低。

張名雅在片中還作深呼吸示範，見她用力吸氣後頸部開始凹陷，如果出現這個情況，可能就是小朋友呼吸困難的徵狀，因為小朋友很多時候不懂表達，都是靠家長去觀察行為，張名雅再度提醒，如果有上述情況或出現氣喘加倍留意。

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責任編輯:陳麗薇