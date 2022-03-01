【新冠肺炎】「跳馬王子」石偉雄德國確診　與隊友吳家祺同須隔離

▲ 港隊體操代表石偉雄。（資料圖片）

港隊「跳馬王子」石偉雄在體操世界盃德國站晉級決賽，惟決賽前突然退出賽事，沒有亮相周日（2月27日）舉行的決賽。香港體操總會今日（1日）表示，石偉雄及隊友吳家祺在決賽前對新冠病毒檢測呈陽性，本出戰決賽的石偉雄被迫退賽，須在當地隔離最少7日。

體操總會指，2人目前沒有病徵，將密切注意兩人健康狀况，他們正按賽會要求隔離7日，完成隔離後將再進行檢測，如結果陰性便可離開德國轉戰下站賽事。至於女子隊的黃曉盈檢測結果則陰性，已在轉赴多哈備戰世界盃多哈站。

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責任編輯：蘇文軒