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【快速測試】政府指申請確診證明勿用快測平台　快測技術可驗出Omicron病毒

社會 17:30 2022/03/01

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衞生署指申請確診證明勿用快測申報平台，抗原測試有效檢測Omicron。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，蔓延近2個月的第5波疫情累計確診個案已破20萬宗，本港今日（1日）新增32,597宗確診個案，至今第五波累計22.5萬宗個案，再多117宗死亡個案，詳情即看:【下一頁】

政府今日召開疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫情記者會。

歐家榮表示，本周將推出的快速抗原測試呈陽性網上申報平台，正解決資訊科技系統等問題，他強調有關平台是供市民快速測試陽性時申報，會將個案當作為確診個案處理，若果市民是已康復欲申請醫生紙或證明等，請勿以快速抗原測試呈陽性網上平台作申報，避免混亂。

若市民在平台推出前快速測試呈陽性，歐家榮指，市民可待平台上綫後補回申報，平台會要求申報人提供何時檢測呈陽性，當局會追溯確診日子，發出檢疫令等。

另外，對於不少市民質疑使用快速抗原測試包成效，歐家榮呼籲市民要按檢測包上的指引，留意檢測包是否合規格，需要在通風的私人地方進行檢測。

至於快速測試包能否檢測到omicron病毒，他指衞生署已用omicron病毒株對市面的快速測試包進行測試，結果是證明抗原測試的方法能夠檢測到病毒。

【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症　醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠

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