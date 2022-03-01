【第五波疫情】確診者檢疫7日後連續快測2次呈陰性可視為完成檢疫令　前題必須已接種2針

本港疫情非常嚴峻，每日確診個案破萬宗，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席記者會交代最新疫情。

歐家榮表示，家居接觸者需要到隔離設施接受隔離，當局會優先將新近感染者送到社區隔離設施，因病毒量較高，另外若家庭中有長者等，或環境傳播風險高，便會送隔離，因隔離設施嚴重不足，未必每人都安排到，需要按照原則決定。

他指，確診者採陽第6至7日若快測已陰性，相信已代表差不多康復可離家，但第7日陽性的話，可以之後連續做2日快測，若有兩個陰性證明，就可完成檢疫令，但患者必須已接種2針，家居接觸者相同，此條款當局現時已實行。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：洪芷晴