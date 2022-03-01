【食品安全】美國、德國及法國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停相關禽類產品進口

▲ 食安中心指示業界暫停相關禽類產品進口。（istock圖片）

食物安全中心今日（1日）宣布，美國、德國及法國部分地區爆發高致病性H5N1禽流感，已即時指示業界暫停從有關地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

食安中心表示，因應世界動物衞生組織通報，指美國特拉華州New Castle縣和印第安納州Greene縣、德國薩克森──安哈爾特州Salzlandkreis區、法國安德爾──盧瓦爾省和馬耶訥省爆發高致病性H5N1禽流感。

發言人說，根據政府統計處的資料，本港去年從美國進口約260噸冰鮮禽肉、約17,090噸冷藏禽肉及約6.4億隻禽蛋；從德國進口約470公噸冷藏禽肉及約106萬隻禽蛋；以及從法國進口約60公噸冰鮮禽肉、約4,710噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋。



發言人指，已就事件聯絡美國、德國和法國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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責任編輯：黃悅晴