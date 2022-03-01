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【第五波疫情】梁美芬倡全民強檢配合禁足　全港按風險劃分「紅、黃區」

政治 17:38 2022/03/01

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經民聯立法會議員梁美芬。（經濟日報資料圖片）

立法會議員梁美芬建議，政府按診個案數目、污水病毒檢測樣本結果等數據，將全港各區按風險分成「紅區」、「黃區」，其中在「紅區」實施最嚴格管理，居民要留在家中接受強制檢測，直至解封為止。

她續指，期間由政府派發膳食和生活必需品，照顧有特別需要人士和弱勢社群，預先通知區內街市、超市日用品等商戶，強檢期間不得開門營業。

梁美芬又指，「黃區」則可容許每家每戶，派代表輪流採購糧食、生活用品，區內也只有容許例如糧油雜貨店、超市等，售賣有關貨品的商舖開門營業，以減少市面人流。

她又形容，全民強制檢測同時實施禁足，並非法律問題，而是決定問題。她指出，可以透過「599J章」、「599F章」和「緊急法」等，指令任何人遵從強檢命令，在有陰性結果前不得離開受限處所，以及命令指定行業商戶停業。

她又相信，全民檢測不會早於3月17日開始，形容香港雖然已錯過全民檢測的黃金時間，但仍然要「控制到幾多得幾多」，認為全民檢測仍然有其需要，在疫情高峰或回落之際，找出所有隱性病人，知道確診必須完全禁足，早點管控疫情，以免疫情尾大不掉。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：胡偉明

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