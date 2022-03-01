【孕前準備】星二代李元元添細佬妹有望　Lucy媽搵靚女中醫調理身體備孕

▲ Lucy媽媽透露正調理身體，希望懷有第二胎與Lucy一齊玩！

快將4歲的星二代李元元（Lucy）有望添弟妹！李璨琛太太Sophia昨日在社交平台分享自己睇中醫的經驗，透露自己懷有Lucy之前，由於本身子宮薄，幫襯了一位年輕靚女中醫協助調理身子，不久便順利懷孕。4年後的她想再生多個，找了同一位女中醫幫忙，希望很快傳來好消息！

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第五波疫情肆虐，Lucy媽Sophia在帖文中先透露，她的表妹全家確診，便介紹了一位女中醫給表妹，中醫透過電話問診，再直接寄藥到表妹的家門口。表妹本身已打2針科興疫苗，表妹夫和工人姐姐打了2針復必泰，只有4歲半的兒子未打針，一個個相繼倒下。

Omicron傳染力真係好強……表妹啱啱開始病發，首先係發冷，覺得係極冷好似去咗北極咁，然後發燒咳鼻塞喉嚨痛吞口水好似吞玻璃咁痛，覺得好攰好攰。

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Sophia引述女中醫的建議，一旦染上Omicron不必太擔心，「當佢流感咁處理，喺屋企飲多啲水休息四五日通常就好返㗎啦。」

一家人吃了四五日藥後，已康復8成，而兒子更只需一日半就好返，「完全好返晒大概係8日左右啦！」所以Sophia分享資訊希望幫到更多人，「理性冷靜去看待呢個病，唔使過份惶恐。」

▲ 李璨琛和太太Sophia正努力造人。（IG圖片）

子宮薄需以中藥調理身子

Sophia解釋自己與該名女中醫的淵源，因為數年前她34歲之時想懷孕，但醫生稱她的子宮太薄，需要調理身體，在朋友的介紹下，由這位年輕靚女中醫協助以中藥調理身子，兩三個月後便成功懷孕。

我喺佢度食中藥食咗兩三個月，子宮膜終於逐漸變厚，然後就成功有咗LU！

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要戒夜瞓和凍飲

Sophia接受TOPick訪問時進一步解釋，當時女中醫叮囑她不能夜睡和飲凍飲，她有乖乖跟隨，很快便順利懷孕。數個月前，她因為想生多個再找女中醫協助，女中醫直指她的狀態不俗，「淨係叫我早啲瞓，食少啲垃圾⋯⋯」

被問到今次想追仔還是想再生女，Sophia笑稱想繼續生女，多幾個女都沒所謂，喜歡大家庭熱鬧開心。

永遠都想生女，其實我想生多3456個，不嬲都諗住生多個，俾我玩！

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記者︰林綺玲