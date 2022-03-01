【抗疫日記】快速檢測上午呈陰性傍晚覆檢呈陽　作家分享9天染疫日記：有腦霧症狀

▲ 本土韓流研究者兼作家伍麒匡（Cyrus Ng）最近在社交網絡分享確診治療經過。

本港疫情持續，陸續有康復者分享染疫經歷。本土韓流研究者兼作家伍麒匡（Cyrus Ng）最近就在社交網絡分享確診治療經過，他表示自己是在出現徵狀的第4天進行快速檢測，上午呈陰性， 傍晚進行覆檢呈陽。在9天染疫日子中，他出現過乾咳、流鼻水及鼻塞等情形，到第9天他已接近康復，但仍維持有「腦霧」，而今次染疫經歷令他學習如何排解壓力，以及令自己更冷靜。

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伍麒匡在Facebook專頁分享，2月19日開始不太舒服，喉嚨開始發炎，但當時不太為意，一來以為天氣寒冷著涼，二來自己的喉嚨經常出現問題，再加上快測陰性，所以未聯想到自己確診。第二天（2月20日），他感覺腮腺位置痛多於喉嚨，開始不停流鼻水，但他本身鼻敏感非常嚴重，當時進行快速檢測仍然呈陰性。

到第三天（2月21日），他不停喝熱水、鹽水及服用龍角散緩和疼痛，但講完一個半小時的講座後再痛過，而且開始發低燒。第四天（2月22日），他在早上進行了一次快速檢測，並呈陰性，但傍晚再做兩次快速檢測，證實陽性。當晚傷風感冒症狀已經襲來，他身體疲乏、無力做任何事，而當天他隨即開始每4小時服用必理痛及鼻炎藥，很早就入睡，但因為嚴重鼻塞，再加上當刻擔憂較多，一直未能睡好。

第五天（2月23日），他的快速檢測結果仍然呈陽性，而且T位線位更深色。沒有發燒，喉嚨不痛但很癢，令他間中乾咳，鼻水依然很多，感覺身體酸軟，胃口不佳。即使早睡都因為鼻塞而不能深層睡眠。

第六天（2月24日），食藥非常守時下令他胸口位置有點緊，而且胃氣非常脹，故此身體沉重，動作不能急促，「索鼻」時都要很小心。同時多痰，但沒有乾咳，所以咳不出來，但不知道為什麼，他即使睡得不好，疲憊感覺卻消失，而且很精神。

第七天（2月25日），他再做快速檢測，T位的線幾乎看不到。鼻水仍有，但少了很多，開始有回動力做自己的工作，不過胸口仍然有點緊，他認為可能是太大力擤鼻涕導致間中有點痛。

在這一星期內，他分享自己曾服用過維多C、茶、必理痛、從日本購買的傷風特效藥、鼻炎藥、川貝枇杷膏，亦有使用白花油。

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第八天（2月26日），他仍有少許鼻水、少許鼻塞同少許咳，感覺身體多痰但咳不出來，雖然心口位置仍有少許侷促痛感，但繼續精神及有胃口。他分享，家中煲了西洋菜湯來潤肺止咳，而睡覺時突然有點頭痛，但塗了白花油就回復正常。

第九天（2月27日），他的鼻道暢通很多，但仍感覺肺部癢，很想咳。當天他嘗試唱歌，但發現比以往不夠氣，而心口位置沒有這麼痛。早上他再做了一次快速測試，T位的線已經淡色到幾乎看不到，但仍未完全康復。

他補充，自己發病初期真的無法好好休息，只會受到喉嚨痛、鼻塞困擾，只能盡量睡覺。對於康復者可能出現「腦霧」症狀，他就指自己經常都會有這種情形，如突然忘記短暫記憶，或者舌頭打結。而他在感染期間亦一樣，起初會陷入混沌狀態，之後繼續維持有「腦霧」。

而他亦表示，自己的感染經歷可能不太特別，但也有興趣向大家分享：

病固然辛苦，但過程中令我學習如何排解壓力及令自己更冷靜。即使中招亦不是羞恥之事，最緊要顧好自己及家人，平安無事渡過就是最好。

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責任編輯：陳昊淋