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【媽媽確診】港媽與丈夫中招分享2星期染疫日記 叮囑做好3招 同房瞓女兒無感染

兒童健康 13:52 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港媽分享2星期染疫經歷，總結特徵籲做足防護可有效保護家人。

近期本港確診個案持續飆升，陸續有家庭爆發染疫。近日Facebook群組肺炎媽媽自救寶寶區，有染疫媽媽發文紀錄自己由出現病徵開始到痊癒為時2星期的染疫日記，分享事後經驗。

為期2星期染疫日記

2月13號 進食半包爆谷後開始有少許咳嗽，以為是熱氣，沒理會。
2月14號 喉嚨開始痛並咳嗽。買了檢測棒做測試，結果是陰性。
2月15號 喉嚨劇痛、咳嗽加重、有痰。老公也開始有喉嚨痛，做快測結果還是陰性。
除沖涼之外開始在家帶口罩。和家人分枱吃飯、睡覺也帶口罩。
2月16號 喉嚨痛似火燒，咳嗽似肺癆般嚴重。用不同牌子做2次快測，結果仍是陰性。
再決定去診所就醫取藥。在家繼續帶口罩。
2月17號 老公快測結果顯示陽性。自己測也顯示陽性，但喉嚨已不太痛。
2月18號 夫妻快測結果仍是陽性，但已幾乎無病徵。沒有喉嚨痛，咳嗽時仍有些痰。
2月19號 喉嚨不痛，少許咳咳嗽及痰。分2次快測，結果是陰性；陽性反應只持續了2天。
2月20-28號 做核酸檢測未有結果；持續做快測結果都是陰性。無病徵，無咳嗽，無痰。

事後經驗總結10項重點

  • 由發病至今完全無發燒症狀
  • 已打過兩針復必泰
  • 在家除吃飯沖涼，睡覺也帶口罩
  • 老公是被自己傳染的
  • 4歲半女兒和7旬老爺奶奶至今仍相安無事；只有兩夫妻有陽性反應。
  • 無在家中進行隔離（即分床睡覺）
  • 沒吃醫生開的止痛藥，由發病起就只吃特效必理痛。
  • 每次咳完有痰或有鼻水的紙巾都沖廁所，再將廁所消毒及洗手。
  • 據個人觀察，有打針比無打針的人痊愈的速度快很多。因自己只有兩日陽性反應，但老公持續了1星期，並且恢復得慢。所以有打針在某程度還是有用的。

另外，這位港媽強調口罩是尤其重要的。因為無時無刻都帶著，所以傳播性會低很多。而且和家人分枱吃飯也很重要。最後，最重要是努力消毒、勤帶口罩，就會沒事。

最新影片：

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責任編輯：羅嘉欣

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