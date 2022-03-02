【才女愛情】張寶華不介意伴侶搵錢少　歷遍感情失敗學懂擇偶標準

▲ 張寶華做好準備迎接新戀情。

由新聞主播出身的張寶華（Sharon），多年來有過不同身份，由傳媒、娛樂公司高層、網台主持、大學講師，近年成為藝術策展人，現在她的新身份是YouTuber，個人影片頻道兩年間已有15萬人訂閱。

能言善道的張寶華在YouTube頻道經常訪談嘉賓訪談，或分享藝術心得，流利口才就被看中，早前以情緒病為主題首次舉行網上直播talk show，網民反應甚佳，旋即再開part 2，並趁白色情人節開宗明義談情說愛。

未婚才女，是否借talk show公開擇偶條件？張寶華笑言大家誤會了，她今次沒打算在演出分享情史，而是借愛情這個人人有共鳴的話題，再講到人生和世情。

▲ 張寶華將網上開talk show講愛情。（攝影：黃建輝）

愛情中伏因一個理由

主動談情說愛，全因為王力宏。「去年李靚蕾王力宏離婚，我身邊的女性朋友都非常關注，其實不少是專業人士，也會半夜繼續追這些新聞，自己相對較抽離，可能是作家關係，把之當作故事去看，亦有很多啟發。決定要再搞網上騷，就不如講愛情，因為人際關係最難是跟情人相處學問，而男女體會又大不同，相信這話題人人都有共鳴。」

愛閱讀的張寶華說，揀書如揀情人，若只被華麗外表吸引，中伏機會就很大。「Don't Judge a Book by its Cover！即是人不可以貌相，王力宏的package夠好，一樣令好多人失望，最好的關係，原來就是沒有期望，愈有憧憬，失望愈大，便更易分手離婚。」

最新影片：黃文標訪問

張寶華笑言，每個人總會有機會遇上渣男。「揀錯人的原因，好多時是因為對自己理解不足，你喜歡一條窄身牛仔褲，鄭秀文穿就好看，但放在我身上就出事。經常失戀的人，便是因為眼光不好，而眼光不好，就是對自己不夠了解，十幾歲揀錯還可以接受，若幾十歲也依然揀錯，即人生上的事業、置業等都可能會錯。」

男人太自我最難頂

有過中伏，方知道何謂伏。張寶華坦言，她也有過不少愛情失敗經歷。「我第一個男朋友，是個好怕失敗的人，做事往往做到一半便放棄，那他的人生都註定會失敗；又有另一個男朋友，拍了十幾年拖才無疾而終，那時才明白朋友可以互相遷就，伴侶卻可能要對一世，有些人若是夾不來，勉強也沒有用。」

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問她有哪種男人她最不能接受，張寶華即答：「那種講每句話都以『我』行先的人，我曾有個美國男友，就是句句都是『me,me,me』，太自我，好難相處。」

換轉角度，她又覺哪些女士的個性最難相處？「若果所有情緒都要另一半去承擔，也是很辛苦，自己情緒應該自己負責，而不是把包袱丟給身邊人，兩個人應該要輕身同行，而不是互相有壓力。」

她坦言自己是處女座，情緒也常起伏，但已能自我調適。「有段日子，我都試過因工作壓力令情緒有問題，慶幸當時是單身，現在回想是好傻，因為那時有好的男仔，都因為自己無心情而錯過，明顯是把伏留給了自己。」

不介意伴侶搵錢少

隨著人漸長，張寶華更知道究竟自己想要甚麼，或不要甚麼。她的擇偶標準，事業和身家早非首選。「我媽媽教導女兒好嚴格，會講女人長大要經濟獨立，不能依靠有人養，以前細路女，會想個男朋友靚仔、有錢又有學問，媽媽會話除非用麵粉自己搓，否則世上不會有十全十美的人。」

現在對自我認識多了，期望管理更好，你問我選伴侶甚麼最重要，一定要是思想同步，兩個人eye level要一致，尤其近幾年，我看過太多情侶可能因為政治立場各有極端，令到關係好繃緊，所以思想同步，是否比伴侶有沒有錢更重要？

曾經講過重視藝術多過男朋友，張寶華笑言現在想反口，因為兩者是可並行。「不過我不心急，現在要策展、教書、搞YouTube，只恨時間太少，體力有限，但可以做自己喜歡的事，卻是很享受的。」真的有時間拍拖？Sharon笑言：「有嘅有嘅，時間是擠出來的。」

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進軍YouTuber

張寶華兩年前開設個人短片頻道，現已做到有聲有色。說到緣起，卻是無心插柳。「兩年前因為上過鑽石公主號，之後要留在家中隔離，期間看到梁詠琪開faccebook live，覺得這種真性情的演繹挺好看，於是就想到要開個YouTube節目。」

網上頻道，除有約名人嘉賓訪談，同時有讀書分享此重點節目。她解釋：「YouTube好看的片，一是好好笑，一是好有實用性，前者我做不到，但後者就有信心。因為現在很多人沒想間看書，於是就想到在節目介紹各類型新書。」

▲ 網上Talk Show騷將邀Ben Sir做嘉賓。

張寶華指要經常更新網上節目，確花不少時間和精力，但開了頭就要繼續做下去，但現在卻成為了她事業新平台，還有了做talk Show的機會。「其實我對做網台，有很多想法，譬如想經營新聞節目，不過這要花很大的人力和金錢。另外也想借這平台去推廣藝術，我是讀fine art，又搞畫廊，很希望把藝術以一個貼地方法去推廣，教大家提升審美眼光，人懂得看美的東西，自然就提升愛情上選擇能力。」

記者：陳家昌

場地：Mi Fa Show