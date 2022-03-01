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【抗疫支援】大家樂旗下26間醫院飯堂買飯送糖水　答謝醫護付出

社會 17:59 2022/03/01

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大家樂集團發起「疫下一點甜.為醫護加油」行動，向醫護致送暖心糖水。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，醫護人員走為抗疫在最前線。大家樂集團今日（3月1日）宣布，發起「疫下一點甜.為醫護加油」行動，在旗下26間醫院飯堂向醫護致送暖心糖水，以示答謝為本港醫療系統帶來沉重負擔。

「疫下一點甜.為醫護加油」行動。（大家樂集團提供圖片）

「疫下一點甜.為醫護加油」行動會在旗下泛亞機構飲食，全港九及新界共26間所經營的醫院飯堂舉行，向醫護送贈暖心糖水，以答謝全體醫護人員為香港市民日以繼夜的努力付出。

所有醫護人員由即日起至本月13日期間，凡於泛亞飲食的指定醫院飯堂，午市或晚市時段惠顧任何堂食或外賣食品，均會獲贈糖水一碗，包括紅豆沙及椰汁喳咋等。

發言人指，集團衷心感謝醫護人員緊守崗位，為抵抗疫情而作出重大貢獻：

希望藉此為一眾醫護人員帶來一點甜，答謝他們為香港市 民日以繼夜的努力付出。

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：郭詩詩 

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