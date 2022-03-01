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【留家抗疫】歌手艾妮曾任註冊護士　拍片分享居家藥物五項須知

娛樂 18:23 2022/03/01

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艾妮教探熱機注意事項。

疫情嚴峻，娛圈不少商業活動或拍攝工作已經停止，有見及此，宅在家的歌手艾妮（Elly）一手一腳拍攝影片在頻道分享。雖然只是初起步，但影片清單已有不同的類型，由日常vlog到資訊、知識分享都有。

近日Elly發佈了一條關於「看門口藥箱」的短片，提醒大家疫情期間除了注意衛生、做好防疫措施，其實藥物儲備亦同樣重要，短片內Elly根據自己的經驗及知識，向大家分享家居常備的藥物或醫療用品。

曾任護士。

她說第一樣要分享的不是藥物，但是一樣很重要的東西：探熱機。Elly解說探熱分為：耳探、口探、額探、肛探及腋探五種，但耳探、口探及肛探才是人體的核心溫度，額探或腋探會受表面溫度影響，所以可以購買耳探機，因為耳探會比較準確。

第二樣常備藥物是止痛藥， 更解構止痛藥成份、適用份量及正確的服用方法；第三樣是抗敏感藥，並指出抗敏感藥分為第一及第二代，除了部份有副作用，亦指出可應用的情況。

家居必備。

第四樣是暈浪丸，她亦提到暈浪丸除了暈車暈船，對有「暈動症」，即有耳水不平衡、耳鳴的患者亦能發揮作用；第五款是胃藥，當中有中和胃酸及抑制胃酸兩種，兩種亦分別有不同功效，適合不同體質的人士。

最後一款是止瀉藥， 但如有發燒、肚痛、食物中毒或有便血的情況，則不適合服藥，應該要去求醫。

最後Elly謂由於有太多資訊要分享，「一集真係講唔晒，下一集會繼續講有乜嘢醫療用品要擺喺藥箱。」

最新影片：黃文標訪問


 
     

撰文 : TOPick柴犬出動

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