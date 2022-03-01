【超市營業時間】大部分惠康超市提早4小時關門　7間分店下午5時關門

▲ 大部分惠康超市會提早4小時關門。

疫情嚴峻，市面人流稀少，惠康發言人指，全部惠康會繼續營業，但大部分惠康超級市場會在夜間人流稀少的情況下，提早約4小時關門。另外，7間惠康超級市場會在下午5時提早關門。發言人強調，7間惠康均屬人流少，同區有其他惠康營業，盡量減低對市民的影響。

政府派發檢測包涉及７個品牌，即看圖：

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7間惠康下午5時關門，其中包括

謝斐道分店：銅鑼灣謝斐道503-505號地下

高威2分店：柴灣道111號東港城廣場一樓

平田2分店：九龍藍田安田街23號平田商場1樓101號舖

得寶花園2分店：九龍牛頭角道3 號得寶花園商場地下138 號舖

悦安分店：新界大圍大圍道49-53號悅安大廈地下及1樓

奧海城1期分店

發言人強調，只會在晚間人流較少的時段調整營業時間，以平衡同事健康安全和服務當區顧客的需要，確保對顧客造成最少影響。

惠康將會密切留意並評估情況，適時恢復正常營業時間。

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記者：陳梓蔚