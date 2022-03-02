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【快速檢測】政府派發快速檢測增加至10款　陽性個案可日後網上平台登記

社會 12:38 2022/03/02

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

第五波疫情爆發，港府承認快速抗原檢測陽性結果為確診個案，當局正建立快處陽性網上呈報系統。不過當快速測試需求大，不少市民質疑成效，消委會更接獲12宗有關快速檢測的投訴。市民如對選購哪款快速測試有疑問，可參考政府目前會向指定群組派發的10款快速抗原測試。

當局向指定群組派發的快速測試包。（政府網站）

政府目前會向指定高風險及特定群組及進行「居安抗疫」人士派發快速測試包，在於抗疫專頁上更新認可的快速測試品牌，10款相關品牌如下(*為新增品牌)：

  • 妥析
  • Panbio
  • 熱境生物
  • AESKU
  • *FlowFlex
  • BGI YHLO
  • 金沃夫
  • 萬孚
  • *和信
  • *丹娜生物

10款快速檢測品牌的製造商及包裝，即看圖：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

另外，政府指申請確診證明勿用快測平台，強調快測技術可驗出Omicron病毒。詳情即看：【下一頁】

港府承認快速抗原檢測陽性結果為確診個案，提醒巿民，有關「快速抗原測試」的相關資訊，巿民可瀏覽網頁，了解更多有關如何選擇及進行測試的資訊，又指現時市面上有不同的快速抗原測試套裝，政府接受已獲下列主要市場包括本港、內地、歐洲及美國的相關機構認可的快速抗原測試產品。

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【TOPick診症室】口腔有白點或患癌症 醫生拆解易忽視頭頸癌徵狀

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴
 

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