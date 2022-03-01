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【虐兒事件】童樂居涉虐兒案　再有兩名女職員提堂准保釋候訊

社會 18:59 2022/03/01

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童樂居涉虐兒案，再有兩名女職員提堂准保釋候訊。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下童樂居疑發生虐兒事件，涉及40名受害兒童，早前已有24名涉案被告被控提堂，今（1日）再有2名女職員各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，案件於九龍城裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官將案押後至4月25日再訊，2名被告准以現金1萬元保釋候訊，其間不接觸控方證人等。

兩名被告為陳靄盈（23歲）及盧敏兒（53歲），均報稱為前幼兒工作員，各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指兩人分別於2021年12月2日及19日，在旺角童樂居內，負有管養、看管或照顧兒童責任，分別故意襲擊2歲男童E及B，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

兩被告各准以現金1萬元保釋外出，其間不得返回案發地點，不得參與照顧兒童工作，不得接觸控方證人或院舍職員及兒童，不得離港及須交出所有旅遊證件，居於報稱住址，1星期到警署報到2次。

另案被告伍家穎（45歲），早前於提堂時被拒絕保釋，今作保釋覆核被拒，續還押至4月25日再訊。

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記者：梁錦麟

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