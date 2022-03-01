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【騙防疫基金】涉偽造文件騙防疫基金　大廈法團主席准保釋5月再訊

社會 19:01 2022/03/01

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涉偽造文件騙防疫基金，大廈法團主席准保釋5月再訊。（資料圖片）

62歲業主立案法團主席涉偽造文件及使用虛假文書副本，向「防疫抗疫基金」申請發放予該大廈保安員和清潔工人的津貼，以及發放予法團的補貼，早前被廉署落案起訴3項使用虛假文書的副本等罪。案件今（1日）於九龍城裁判法院提堂，被告暫時毋須答辯。裁判官將案件押後至5月10日再訊，被告准以現金2,000元保釋。
 
被告崔照祥（62歲），報稱商人，被控2項偽造罪。控罪指，被告於2020年4月14日，在1封由金華閣業主立案法團就抗疫辛勞津貼向物業管理業監管局發出的信件上偽造法團成員的簽署，及於同年11月19日在2張須由保安員或清潔工人簽署的收據上，僞造翁潤嬋和蘇群銀的簽署。

崔另被控1項使用虛假文書的副本罪，控罪指，被告於2020年11月19日在香港，知道兩張分別看來是由翁潤嬋及1張看來是由蘇群錄，分別於同年7月28日及10月15日簽署的收據為虛假文書，而使用其副本，意圖誘使他人接受為真文書副本，並因而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利。

據了解，案發時被告是太子一幢私人綜合用途大廈金華閣的法團主席。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：梁錦麟

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