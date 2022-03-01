【院舍爆疫】安老院舍職工收入可達3萬元　勞福局：歡迎各行業求職者轉投安老業

▲ 安老院舍爆疫。（資料圖片）

第五波疫情爆發，安老院舍大量員工染疫，陷入人手荒。勞工及福利局今日（1日）在社交媒體上表示，加上津貼安老業界職員月收入可達3萬元，歡迎各行各業求職者可以轉投安老院舍。

勞福局指出，為肯定安老院及殘疾人士院舍員工在抗疫的關鍵時期，不辭勞苦照顧院舍的長者及殘疾人士並執行額外的防疫措施，政府為全港安老院及殘疾人士院舍的合資格員工提供每人每月港幣2,000元的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，為期五個月（即2022年2月至6月）。此外，對於有原址檢疫／隔離院友的院舍，社署會為每名負責照顧原址檢疫／隔離院友的員工提供每天500元的「院舍員工額外津貼」。

勞福局指出，視乎工作要求和經驗，現時一名個人護理員的基本薪金介乎每月$14,000 - $20,000，連同上述特別津貼，月入可達$30,000。局方指，歡迎來自各行業求職者，轉投服務社會人群的安老服務業。

另外，局方指，社會福利署正試行直接從內地聘用一千名臨時合約照顧員，為期三個月；即日起有時限地放寬護理業界通過「補充勞工計劃」輸入護理員的部分規定，為期三個月。與此同時，安老院和殘疾人士院舍會繼續透過包括勞工處的就業服務等不同途徑招聘本地僱員。

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記者：袁澍